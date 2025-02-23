Примера. «Реал» победил «Жирону» (2:0) и прервал беспобедную серию

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Реал» дома победил «Жирону» со счетом 2:0.
Голы у мадридцев забили Лука Модрич на 41-й минуте и Винисиус на 83-й.
«Реал» прервал серию из трех матчей подряд без побед в Ла Лиге.
Клуб занимает 2-е место в Примере с 54 очками после 25 матчей. «Барселона» находится строчкой выше по дополнительным показателям. На счету «Атлетико» 53 очка.
«Жирона» потерпела третье поражение подряд в чемпионате Испании. Команда идет 12-й с 31 очком.
Испания. Примера. 25-й тур
Голы: 1:0 – Модрич, 41; 2:0 – Винисиус, 83.