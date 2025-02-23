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  • Примера. «Реал» победил «Жирону» (2:0) и прервал беспобедную серию

Примера. «Реал» победил «Жирону» (2:0) и прервал беспобедную серию

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Реал» дома победил «Жирону» со счетом 2:0.

Голы у мадридцев забили Лука Модрич на 41-й минуте и Винисиус на 83-й.

«Реал» прервал серию из трех матчей подряд без побед в Ла Лиге.

Клуб занимает 2-е место в Примере с 54 очками после 25 матчей. «Барселона» находится строчкой выше по дополнительным показателям. На счету «Атлетико» 53 очка.

«Жирона» потерпела третье поражение подряд в чемпионате Испании. Команда идет 12-й с 31 очком.

Испания. Примера. 25-й тур

Реал – Жирона – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Модрич, 41; 2:0 – Винисиус, 83.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

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Источник: «Бомбардир»

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