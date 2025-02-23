Названо условие для разрыва «Спартаком» соглашения с Абеной

«Спартак» мог разорвать контракт с защитником Миенти Абеной в случае прихода в команду еще одного иностранца. Москвичи зимой претендовали на покупку Жедсона Фернандеша у «Бешикташа», Родриго Салазара у «Браги» и Ивана Илича у «Торино», но в итоге они остались в прежних клубах.

Сообщается также, что «Тихуана» сама заплатила компенсацию за переход нападающего Шамара Николсона. Остальным игрокам, покинувшим клубой зимой, «Спартак» выплатил только от 30 до 50% от суммы за разрыв соглашения.