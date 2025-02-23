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  • Названо условие для разрыва «Спартаком» соглашения с Абеной

Названо условие для разрыва «Спартаком» соглашения с Абеной

«Спартак» мог разорвать контракт с защитником Миенти Абеной в случае прихода в команду еще одного иностранца. Москвичи зимой претендовали на покупку Жедсона Фернандеша у «Бешикташа», Родриго Салазара у «Браги» и Ивана Илича у «Торино», но в итоге они остались в прежних клубах.

Сообщается также, что «Тихуана» сама заплатила компенсацию за переход нападающего Шамара Николсона. Остальным игрокам, покинувшим клубой зимой, «Спартак» выплатил только от 30 до 50% от суммы за разрыв соглашения.

  • Красно-белые продали форварда Шамара Николсона в «Тихуану» за 1,6 миллиона евро, нападающего Павла Мелешина в «Сочи» за 270 тысяч, а форвард Виллиан Жозе, защитник Томаш Тавареш и голкипер Александр Селихов покинули клуб бесплатно. Они перешли в бразильскую «Баию», португальский АВС и «Урал» соответственно.
  • Также «Спартак» отдал в аренду вингеров Антона Зиньковского («Крылья Советов»), Виталия Шитова («Тюмень»), полузащитников Даниила Зорина («Ахмат») и Максима Лайкина («Нефтехимик»).

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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Комментарии (4)
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zigbert
1740307311
Теперь придется играть с Абеной. Хотя в последних матчах больших ошибок он не сделал.
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fakeid
1740307957
зулус!
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FROLL007
1740309269
Понаберут чёрти кого за дорого, как и в это трансферное окно, а потом не знают куда их сплавить бесплатно.
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