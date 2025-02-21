Кафанов высказался о перспективах Сафонова, Помазуна и Селихова в сборной России в 2025 году

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопросы о голкиперах, претендующих на попадание в состав национальной команды.

– Сафонов не играл за сборную после ухода в «ПСЖ». Можно ли ожидать его приезда в национальную команду в 2025-м?

– Да, можно.

– Селихов останется в поле зрения тренеров сборной России после ухода в Первую лигу?

– Да, Саша Селихов остаeтся кандидатом в сборную России.

– Как на перспективах Максименко в сборной может отразиться конкуренция с Помазуном?

– Кандидатами в сборную России рассматриваются только основные голкиперы своих клубов. Два сильных вратаря – это хорошо для «Спартака».