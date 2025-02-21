Радимов назвал три лучших зимних трансфера в РПЛ

Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов составил рейтинг переходов в зимнее трансферное окно РПЛ.

«Устроим хит‑парад. Под третьим номером – Глебов. «Динамо» нуждалось в опорном полузащитнике. Команда, надеюсь, будет бороться за золотые медали, им это усиление было необходимо.

На втором месте – в совокупности «Спартак» со своими 50 плюс миллионами. Это тоже показывает, что клуб будет бороться за чемпионство. Главным приобретением считаю Солари. Классный футболист, он способен обыграть один в один. Вся Россия в него влюбится.

Под первым номером – Луис Энрике из «Зенита», это игрок сборной Бразилии. Приходит в команду, которая является шестикратным чемпионом страны», – сказал Радимов.