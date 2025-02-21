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Радимов назвал три лучших зимних трансфера в РПЛ

Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов составил рейтинг переходов в зимнее трансферное окно РПЛ.

«Устроим хит‑парад. Под третьим номером – Глебов. «Динамо» нуждалось в опорном полузащитнике. Команда, надеюсь, будет бороться за золотые медали, им это усиление было необходимо.

На втором месте – в совокупности «Спартак» со своими 50 плюс миллионами. Это тоже показывает, что клуб будет бороться за чемпионство. Главным приобретением считаю Солари. Классный футболист, он способен обыграть один в один. Вся Россия в него влюбится.

Под первым номером – Луис Энрике из «Зенита», это игрок сборной Бразилии. Приходит в команду, которая является шестикратным чемпионом страны», – сказал Радимов.

  • Трансферное окно в России закрылось 20 февраля.
  • Сезон в РПЛ возобновится 28 февраля.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (4)
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Борис34684
1740128551
Клоун Буланов.
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Сергей-Колосков-vkontakte
1740128733
Откуда у Спартака 50+? Все покупки в это ТО обошлись дешевле, чем один Луис Энрике у Зенита!
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ScarlettOgusania
1740130532
"Энрике...приходит в команду, которая является шестикратным чемпионом страны..."))) правильно Радимов (молодец!!!) сделал акцент на "кабинетных" чемпионствах ****, надо снять с их логотипа незаслуженную вторую звезду...)))
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