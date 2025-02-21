Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Бывший генсек РФС: «В России есть только две команды»

Экс-генеральный секретарь РФС, бывший вице-президент «Динамо» Анатолий Воробьев высказался об уровне российского чемпионата.

«Спасет ли Глебов ситуацию в «Динамо»? Спасают шахтеров после взрыва метана. А в футболе надо мяч пинать. В России есть только две команды – Абсурд и Бессмыслица. И кто из них выиграет, мне *** [по барабану].

Кстати, о командах Абсурд и Бессмыслица упоминает Ницше в работе «Генеалогия морали». Там есть гениальная фраза: за каждой великой судьбой рефреном отзывается ещe более великое напрасно», – сказал Воробьeв.

  • Полузащитник Данил Глебов перешел в «Динамо» из «Ростова» 20 февраля.
  • Воробьев работал в РФС в 2012–2015 годах.
  • Сезон в РПЛ возобновится 28 февраля.

Новости по теме
Зарема сказала, чем ее насмешил Кахигао 1
«Рубин» не успел договориться с «Зенитом» о переходе защитника 1
«Зенит» подтвердил переход Зделара 10
Источник: «Евро-Футбол.Ру»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:53
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1740125638
в испании 2 команды, в украине 2 команды, в шотландии 2 команды, в сербии 2 команды, даже в германии, по сути, было 2 команды. а если считать 3 команды (краснодар никак не спишешь) - то ещё половину европы можно подогнать, начиная с португалии и нидерландов. и вот там это, значит, нормально, 2-3 команды - а у нас нет. так, воробьёв? абсурд и бессмыслица, да?
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 