Бывший генсек РФС: «В России есть только две команды»

Экс-генеральный секретарь РФС, бывший вице-президент «Динамо» Анатолий Воробьев высказался об уровне российского чемпионата.
«Спасет ли Глебов ситуацию в «Динамо»? Спасают шахтеров после взрыва метана. А в футболе надо мяч пинать. В России есть только две команды – Абсурд и Бессмыслица. И кто из них выиграет, мне *** [по барабану].
Кстати, о командах Абсурд и Бессмыслица упоминает Ницше в работе «Генеалогия морали». Там есть гениальная фраза: за каждой великой судьбой рефреном отзывается ещe более великое напрасно», – сказал Воробьeв.
- Полузащитник Данил Глебов перешел в «Динамо» из «Ростова» 20 февраля.
- Воробьев работал в РФС в 2012–2015 годах.
- Сезон в РПЛ возобновится 28 февраля.