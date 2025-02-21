Бывший генсек РФС: «В России есть только две команды»

Экс-генеральный секретарь РФС, бывший вице-президент «Динамо» Анатолий Воробьев высказался об уровне российского чемпионата.

«Спасет ли Глебов ситуацию в «Динамо»? Спасают шахтеров после взрыва метана. А в футболе надо мяч пинать. В России есть только две команды – Абсурд и Бессмыслица. И кто из них выиграет, мне *** [по барабану].

Кстати, о командах Абсурд и Бессмыслица упоминает Ницше в работе «Генеалогия морали». Там есть гениальная фраза: за каждой великой судьбой рефреном отзывается ещe более великое напрасно», – сказал Воробьeв.