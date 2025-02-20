Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

ЦСКА расстался с несколькими молодыми игроками

Защитники ЦСКА Георгий Стеснягин и Ростилав Поляков перешли в «Ростов» и «Машук-КМВ» соответственно. Клубы оформили полноценные трансферы футболистов.

Также московский клуб объявил о переходе защитника Сергея Васильева в «Сатурн». В этом случае ЦСКА сохранил за собой право обратного выкупа игрока.

  • 17-летний Стеснягин в прошлом сезоне провел 1 матч за молодежку ЦСКА и 19 игр за команду U17, в которых отметился 1 передачей.
  • 18-летний Поляков в прошлом году сыграл в 11 встречах за команду ЦСКА U19.
  • 19-летний Васильев в прошлом сезоне провел 25 матчей за молодежную команду ЦСКА, где был вице-капитаном, стал чемпионом МФЛ и был признан лучшим защитником турнира.

Новости по теме
Названы причины задержки перехода Зделара 4
Защитник ЦСКА перешел в «Торпедо»
ЦСКА объявил о трансфере полузащитника «Спартака»: «С возвращением домой!» 72
Источник: официальный сайт ЦСКА

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:52
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 