ЦСКА расстался с несколькими молодыми игроками

Защитники ЦСКА Георгий Стеснягин и Ростилав Поляков перешли в «Ростов» и «Машук-КМВ» соответственно. Клубы оформили полноценные трансферы футболистов.

Также московский клуб объявил о переходе защитника Сергея Васильева в «Сатурн». В этом случае ЦСКА сохранил за собой право обратного выкупа игрока.