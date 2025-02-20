ЦСКА расстался с несколькими молодыми игроками

Защитники ЦСКА Георгий Стеснягин и Ростилав Поляков перешли в «Ростов» и «Машук-КМВ» соответственно. Клубы оформили полноценные трансферы футболистов.
Также московский клуб объявил о переходе защитника Сергея Васильева в «Сатурн». В этом случае ЦСКА сохранил за собой право обратного выкупа игрока.
- 17-летний Стеснягин в прошлом сезоне провел 1 матч за молодежку ЦСКА и 19 игр за команду U17, в которых отметился 1 передачей.
- 18-летний Поляков в прошлом году сыграл в 11 встречах за команду ЦСКА U19.
- 19-летний Васильев в прошлом сезоне провел 25 матчей за молодежную команду ЦСКА, где был вице-капитаном, стал чемпионом МФЛ и был признан лучшим защитником турнира.