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  • Гимнастка и фанатка «Спартака» Мельникова выложила соблазнительные фото из отпуска

Гимнастка и фанатка «Спартака» Мельникова выложила соблазнительные фото из отпуска

Российская гимнастка и фанатка «Спартака» Ангелина Мельникова выложила свежие кадры с отдыха.

Девушка запечатлена на лежаке в полуобнаженном виде.

  • 24-летняя Мельникова – олимпийская чемпионка токийских Игр (2021 год).
  • Помимо собственной карьеры девушка тренирует детей.
  • Мельникова посещает матчи «Спартака».

Фото: соцсети Ангелины Мельниковой

Гимнастка и фанатка «Спартака» Мельникова выложила сочные фото с отдыха в Турции

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (10)
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ilich55
1740045762
Фоты зашибись. Не иначе снимали смартфоном Nokia образца 2005 года.
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шахта Заполярная
1740045849
Факед клаву слюной залил, он позже напишет.
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ScarlettOgusania
1740046017
хороший жанр в фотографии придумали - "полу-обнажёнка", сделанная полу-фотоаппаратом...)
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МасСуд
1740048972
И что тут футбольного??? Страшилка да и только
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VVM1964
1740050194
А в каком виде она должна быть на пляже ??? )...
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