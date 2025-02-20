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  • Лига чемпионов. Хет-трик Мбаппе позволил «Реалу» во второй раз победить «Манчестер Сити» (3:1)

Лига чемпионов. Хет-трик Мбаппе позволил «Реалу» во второй раз победить «Манчестер Сити» (3:1)

«Реал» на своем поле одержал победу над «Манчестер Сити» со счетом 3:1 в ответном матче первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Все голы у испанской команды забил нападающий Килиан Мбаппе. Он отличился на 4-й, 34-й и 61-й минутах.

Для француза это второй хет-трик в составе «Реала». Ранее он забил три мяча «Вальядолиду» в гостевом матче 21-го тура Примеры 25 января.

Гол Нико Гонсалеса на 90+2-й минуте позволил «Манчестер Сити» уйти от разгрома.

В первой игре испанский клуб победил в гостях со счетом 3:2.

Лига чемпионов. Плей-офф. 1/16 финала. Ответный матч

Реал (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 3:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мбаппе, 4; 2:0 – Мбаппе, 34; 3:0 – Мбаппе, 61; 3:1 – Гонсалес, 90+2.

Первый матч – 3:2.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

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Источник: «Бомбардир»

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