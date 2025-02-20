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  • Стало известно, почему Селихов выбрал «Урал» вместо «Ростова»

Стало известно, почему Селихов выбрал «Урал» вместо «Ростова»

Вратарь Александр Селихов перешел в клуб Первой лиги «Урал», а не в «Ростов», из-за срока контракта.

Оба клуба предложили бывшему голкиперу «Спартака» одинаковую зарплату – 3 миллиона рублей в месяц.

«Ростов» предлагал заключить трехлетний контракт. Селихов хотел подписать соглашение только до конца сезона, чтобы летом найти более привлекательный вариант, в частности в городе, где работает аэрпорт.

В результате «Урал», который хочет вернуться в РПЛ, согласился на такие условия.

Телеграм-канал «Мутко против» добавляет, что Селихов не особо доволен такой зарплатой, так как в же «Спартаке» он зарабатывал примерно в три раза больше. Голкипер надеется, что через полгода сможет подписать контракт уже на другую сумму.

При этом, существует вероятность, что Селихов не будет искать другой клуб, а останется играть в Екатеринбурге, но уже за другие деньги.

Вариант же с «Ростовом» Селихову не нравился не только из-за долгосрочного контракта, но и из-за большого количества утомительных поездок на поездах.

  • 30-летний вратарь зимой расторг контракт со «Спартаком». В этом сезоне он провел за красно-белых 8 матчей, пропустил 7 мячей, сыграл в 3 встречах на ноль.
  • Ранее Селихов выступал также за «Орел» и «Амкар».

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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