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«Факел» объявил о подписании Пуси

Нападающий Белайди Пуси перешел в «Факел».

«Наш клуб подписал соглашение с 27-летним нападающим Белайди Пуси из Албании. В минувшем сезоне он выступал за команду «Шамахы» в Премьер-лиге Азербайджана. В 21 игре Белайди отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Ранее форвард играл за азербайджанский «Туран», албанские «Скендербеу» и «Влазнию».

Успехов тебе в Воронеже, Белайди!» – говорится в сообщении «Факела».

  • Ранее сообщалось, что «Факел» заплатит за Пуси 100 тысяч евро.
  • Рыночная цена форварда – 450 тысяч.

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Источник: сайт «Факела»

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19.02.2025 20:20
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Комментарии (1)
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Кривая да нелёгкая
1739985842
Пуси пуси ) не поможет вам никто так и будете сидеть на дне
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