«Факел» объявил о подписании Пуси

Нападающий Белайди Пуси перешел в «Факел».

«Наш клуб подписал соглашение с 27-летним нападающим Белайди Пуси из Албании. В минувшем сезоне он выступал за команду «Шамахы» в Премьер-лиге Азербайджана. В 21 игре Белайди отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Ранее форвард играл за азербайджанский «Туран», албанские «Скендербеу» и «Влазнию».

Успехов тебе в Воронеже, Белайди!» – говорится в сообщении «Факела».