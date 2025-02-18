Агент Селюк – о зимних трансферах «Спартака»: «Разрушат то, что создалось осенью»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что зимние новички могут навредить «Спартаку».

Клуб уже купил вратаря Илью Помазуна (1,2 млн евро), нападающего Ливая Гарсию (20 млн евро + бонусы) и вингера Пабло Солари (10+2 млн евро).

Теперь москвичи работают над подписанием полузащитника.

– Если по итогам второй половины чемпионата «Спартак» не окажет серьeзной конкуренции «Зениту», возникнут вопросы к спортивному директору после столь серьeзных закупок?

– К спортивному директору и к Станковичу. Это просто выброшенные деньги. У них была нормальная команда. Если бы не было зимней паузы, «Спартак» шeл бы на первом месте.

Этими вкраплениями разрушат то, что создалось. Практически в каждой игре «Спартак» забивал по три мяча. Поэтому не понимаю зачем нужны были вот эти излишки?

Хорошо, что не получилось купить Илича. Видимо, он до сих пор больной. Что, до этого не понятно было, что «Торино» только и мечтает от него избавиться? Илич всe время травмированный.

Проблема «Спартака» – в том что он много лет не может стать чемпионом. Чересчур много людей внутри «Спартака» хотят заработать денег, и из-за этого делается много ненужных трансферов.