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  • Агент Селюк – о зимних трансферах «Спартака»: «Разрушат то, что создалось осенью»

Агент Селюк – о зимних трансферах «Спартака»: «Разрушат то, что создалось осенью»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что зимние новички могут навредить «Спартаку».

  • Клуб уже купил вратаря Илью Помазуна (1,2 млн евро), нападающего Ливая Гарсию (20 млн евро + бонусы) и вингера Пабло Солари (10+2 млн евро).
  • Теперь москвичи работают над подписанием полузащитника.

– Если по итогам второй половины чемпионата «Спартак» не окажет серьeзной конкуренции «Зениту», возникнут вопросы к спортивному директору после столь серьeзных закупок?

– К спортивному директору и к Станковичу. Это просто выброшенные деньги. У них была нормальная команда. Если бы не было зимней паузы, «Спартак» шeл бы на первом месте.

Этими вкраплениями разрушат то, что создалось. Практически в каждой игре «Спартак» забивал по три мяча. Поэтому не понимаю зачем нужны были вот эти излишки?

Хорошо, что не получилось купить Илича. Видимо, он до сих пор больной. Что, до этого не понятно было, что «Торино» только и мечтает от него избавиться? Илич всe время травмированный.

Проблема «Спартака» – в том что он много лет не может стать чемпионом. Чересчур много людей внутри «Спартака» хотят заработать денег, и из-за этого делается много ненужных трансферов.

  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
  • Они на 2 очка отстают от лидирующих «Зенита» и «Краснодара».
  • 2 марта спартаковцы примут «Оренбург» в 19-м туре чемпионата.

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Источник: Metaratings

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18.02.2025 23:37
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Комментарии (4)
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andr45
1739917524
Все, чтобы не сделал «Спартак», все ужасно и клуба РПЛ. Предположим, что «Спартак» пригласил бы Гвардиолу, Анчелотти, на худой конец Клоппа. Какой поднялся переполох. Генич, Черданцев, Губерниев и прочие дикторы-проходимцы начали бы биться в истерике, доказывая, что руководство клуба совсем сбредило приглашая старцев,которым место в музее, что их время прошло, что они приехали грабить «Спартак») Корнеев, же Юран, Мостовой, Григорян и прочие никчемушники завопили бы, что импортные старцы не уступают дорогу молодым рассейским талантам( PS TARPISCHEV and a company of dilettantes «Претензии к Станковичу (Абаскалю, Ваноли, Тедеско и т.д.) будут всегда и их много.»
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FWSPM
1739919018
Очередная чушь. Если есть бабки надо усилять состав а не зависеть от двух трех сильных игроков которые по разным причинам не смогут сыграть когда будет нужно
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РОБЕРТ-мкртчян-yandex
1739921349
Троих взяли и разрушат?. В зените ничего не разрушат?.
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Борис34684
1739926571
Единственно соглашусь с тем, что заново надо искать каждому позицию. Наиграть состав тоже нужно время, так что весной будет видно как Спартак справиться с этой задачей. Опять же два игрока можно вписать в состав безболезненно,это не четыре и не шесть.
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