Тикнизян рассказал о диалоге с «Севильей»

Левый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян остается на связи с «Севильей».
«Я не принимаю абсолютно никакого участия в переговорах. Это мне и не надо. У меня есть агент – Саша Клюев.
Знаю, что летом было предложение, но оно было очень маленьким и не устроило «Локомотив». Сейчас идут разговоры, но они разговорами могут и остаться.
Думать об этом и забивать себе голову нет смысла», – сказал футболист сборной Армении.
- В этом сезоне Тикнизян провел 23 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
- «Севилья» прошлым летом пыталась взять игрока в бесплатную аренду, но получила отказ.
- «Локо» готов продать Тикнизяна за 6-7 млн евро.