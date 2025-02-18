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Тикнизян рассказал о диалоге с «Севильей»

Левый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян остается на связи с «Севильей».

«Я не принимаю абсолютно никакого участия в переговорах. Это мне и не надо. У меня есть агент – Саша Клюев.

Знаю, что летом было предложение, но оно было очень маленьким и не устроило «Локомотив». Сейчас идут разговоры, но они разговорами могут и остаться.

Думать об этом и забивать себе голову нет смысла», – сказал футболист сборной Армении.

  • В этом сезоне Тикнизян провел 23 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
  • «Севилья» прошлым летом пыталась взять игрока в бесплатную аренду, но получила отказ.
  • «Локо» готов продать Тикнизяна за 6-7 млн евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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18.02.2025 22:10
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Комментарии (1)
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R!Go
1739906490
Если уж Сперцяна не могут купить...Наир чего ждёт от Локо? Из ЦСКА бы забрали ща три копейки...
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