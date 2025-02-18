Тикнизян рассказал о диалоге с «Севильей»

Левый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян остается на связи с «Севильей».

«Я не принимаю абсолютно никакого участия в переговорах. Это мне и не надо. У меня есть агент – Саша Клюев.

Знаю, что летом было предложение, но оно было очень маленьким и не устроило «Локомотив». Сейчас идут разговоры, но они разговорами могут и остаться.

Думать об этом и забивать себе голову нет смысла», – сказал футболист сборной Армении.