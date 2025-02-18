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  • Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Акрону» (0:1), пропустив на 90-й минуте; «Локомотив» не удержал победу над «Уралом» (2:2)

Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Акрону» (0:1), пропустив на 90-й минуте; «Локомотив» не удержал победу над «Уралом» (2:2)

«Ростов» потерпел поражение в товарищеском матче на сборе в Абу-Даби (ОАЭ).

Команда Валерия Карпина минимально уступила «Акрону» – 0:1.

Единственный гол на 90-й минуте забил 20-летний нападающий Сергей Грибов.

В другой встрече «Локомотив» и «Урал» сыграли вничью – 2:2.

Москвичи дважды вели в счете, но в итоге не удержали победу.

Товарищеские матчи

Ростов (Ростов-на-Дону) – Акрон (Тольятти) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Грибов, 90.

Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Пиняев, 39; 1:1 – Секулич, 66; 2:1 – Раков, 67; 2:2 – Мишкич, 72.

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Источник: «Бомбардир»

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18.02.2025 17:56
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