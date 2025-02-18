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  • Анчелотти ответил Гвардиоле, оценившему шансы «Ман Сити» на проход «Реала» в 1%

Анчелотти ответил Гвардиоле, оценившему шансы «Ман Сити» на проход «Реала» в 1%

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова своего коллеги из «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы по поводу противостояния двух команд в 1/16 финала Лиги чемпионов.

  • Первый домашний матч «Сити» проиграл со счетом 2:3.
  • Ответная игра состоится в среду в Мадриде в 23:00 мск.
  • Гвардиола оценил шансы своей команды на проход в 1%.

«На самом деле он так не считает. Он думает, что у него более высокие шансы, так же как и мы не думаем, что вероятность нашей победы – 99%.

Да, у нас есть небольшое преимущество, мы должны воспользоваться им и сыграть так же, как и в первом матче, который прошел хорошо», – сказал Анчелотти.

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Источник: AS

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18.02.2025 17:46
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Комментарии (2)
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смолов федор
1739893798
Желаю Манчестер Сити удачи
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Niklas80
1739896694
Лысому шарлатану звездеть - как с горы катиться.
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