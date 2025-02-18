Анчелотти ответил Гвардиоле, оценившему шансы «Ман Сити» на проход «Реала» в 1%

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова своего коллеги из «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы по поводу противостояния двух команд в 1/16 финала Лиги чемпионов.

Первый домашний матч «Сити» проиграл со счетом 2:3.

Ответная игра состоится в среду в Мадриде в 23:00 мск.

Гвардиола оценил шансы своей команды на проход в 1%.

«На самом деле он так не считает. Он думает, что у него более высокие шансы, так же как и мы не думаем, что вероятность нашей победы – 99%.

Да, у нас есть небольшое преимущество, мы должны воспользоваться им и сыграть так же, как и в первом матче, который прошел хорошо», – сказал Анчелотти.