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  • Гвардиола оценил в процентах шансы «Манчестер Сити» пройти «Реал» в ЛЧ после домашнего поражения

Гвардиола оценил в процентах шансы «Манчестер Сити» пройти «Реал» в ЛЧ после домашнего поражения

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал о вероятности выхода своей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов.

  • Англичане борются с «Реалом» в стыках.
  • Первый домашний матч «Сити» проиграл со счетом 2:3.
  • Ответная игра состоится в среду в Мадриде в 23:00 мск.

«Все понимают, что такое победить на «Бернабеу» в таком положении. Если вы спросите перед игрой о вероятности нашего прохода дальше, я не знаю, она минимальна. Можно сказать 1%, но если шанс есть, мы постараемся, это точно», – заявил Гвардиола.

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Источник: Goal

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17.02.2025 14:28
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Комментарии (3)
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DeStar
1739795956
ну чего нет боже, разница в 1 мяч. Забивайте первыми ,вы можете - уже делали. а там игра равна будет ,реал был лучше, но не потому что реал хорош, а потому что сити ужасен был, а реал отыграл средне, 2 гола в конце это просто магия реала голов был бы счет в первом матче 2-4 тогда да, шансов было бы минимум а так 70 на 30 в пользу реала имхо
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Чермындыр
1739796780
Соломку стелет
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Spartak_forv@
1739806499
Объективно,если М Сити будет играть в свою игру,шансы на проход наверное 25-30% У Реала тоже проблемы с составом,игрой,и +1 мяч особо не решает…всё будет зависеть от подготовки и настроя каждой команды
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