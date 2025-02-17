Гвардиола оценил в процентах шансы «Манчестер Сити» пройти «Реал» в ЛЧ после домашнего поражения

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал о вероятности выхода своей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Англичане борются с «Реалом» в стыках.

Первый домашний матч «Сити» проиграл со счетом 2:3.

Ответная игра состоится в среду в Мадриде в 23:00 мск.

«Все понимают, что такое победить на «Бернабеу» в таком положении. Если вы спросите перед игрой о вероятности нашего прохода дальше, я не знаю, она минимальна. Можно сказать 1%, но если шанс есть, мы постараемся, это точно», – заявил Гвардиола.