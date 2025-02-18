Реакция Семина на назначение Пименова директором «Крыльев»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сeмин прокомментировал назначение Руслана Пименова заместителем генерального директора «Крылья Советов».

«Крылья Советов» сделали правильный выбор, назначив Пименова заместителем генерального директора клуба. Руслан зарекомендовал себя в «Орле» – в его период команда стала самой посещаемой во Второй лиге.

«Крылья» молодцы, что дают возможность работать в клубе бывшим игрокам. У них больше опыта, они знают футбол. Пименов – в их числе. Он прошeл академию жизни, знает футболистов, их психологию и может видеть потенциал. Это важно для развития футбола», – сказал Сeмин.