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  • Реакция Семина на назначение Пименова директором «Крыльев»

Реакция Семина на назначение Пименова директором «Крыльев»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сeмин прокомментировал назначение Руслана Пименова заместителем генерального директора «Крылья Советов».

«Крылья Советов» сделали правильный выбор, назначив Пименова заместителем генерального директора клуба. Руслан зарекомендовал себя в «Орле» – в его период команда стала самой посещаемой во Второй лиге.

«Крылья» молодцы, что дают возможность работать в клубе бывшим игрокам. У них больше опыта, они знают футбол. Пименов – в их числе. Он прошeл академию жизни, знает футболистов, их психологию и может видеть потенциал. Это важно для развития футбола», – сказал Сeмин.

  • О назначении 43-летнего Пименова было объявлено сегодня. Он является двукратным чемпионом и обладателем Кубка России, амбассадором РФС и экспертом телеканала «Матч ТВ». С сентября прошлого года занимал должность заместителя директора ФК «Орел».
  • В понедельник новым генеральным директором «Крыльев Советов» стал Роберт Тер-Абрамян, который сменил на этом посту Вадима Андреева.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (2)
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Spartak_forv@
1739874318
Самого "футбольного" человека в России опять обошли стороной
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алдан2014
1739877410
Сколько у него амбрсадорских регалий...осталось стать кронпринцем небольшой страны
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