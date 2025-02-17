Новичок ЦСКА: «Уверен, что идеально впишусь в команду»

Новый форвард ЦСКА Алеррандро поделился эмоциями после подписания контракта с московским клубом.

«Когда я узнал об интересе ЦСКА, то очень обрадовался, что такой большой клуб обратил на меня внимание. Потом я пообщался с семьей, мне посоветовали принять этот вызов. Я принял решение и ни разу не сомневался в правильности своего выбора.

Я очень ждал, когда это наконец произойдет. Но вы знаете, сколько сложностей есть на пути. Я был очень взволнован, и вот наконец все случилось.

ЦСКА – очень большой клуб, известный во всем мире. Я разговаривал с Мойзесом. Он много мне рассказал. Я знаю, по какой схеме играет команда. Поэтому я уверен, что идеально впишусь в команду.

Знаю о большой истории бразильцев в ЦСКА. Особенно среди нападающих. Знаю о том, что Вагнер Лав оставил здесь свой след. Надеюсь, что и мне это удастся благодаря выступлениям и голам», – сказал Алеррандро.