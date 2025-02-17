«Фламенго» отреагировал на попытки «Зенита» купить Жерсона

«Фламенго» объявил, что не станет продавать ключевых игроков команды нынешней зимой.

«Фламенго» подтверждает, что ни один игрок, считающийся незаменимым для клуба, не будет продан в это трансферное окно, как уже подчеркнул технический директор по футболу Жозе Боту. «Фламенго» постоянно получает запросы по своим игрокам, но это решение останется неизменным», – говорится в заявлении.