«Фламенго» отреагировал на попытки «Зенита» купить Жерсона

«Фламенго» объявил, что не станет продавать ключевых игроков команды нынешней зимой.
«Фламенго» подтверждает, что ни один игрок, считающийся незаменимым для клуба, не будет продан в это трансферное окно, как уже подчеркнул технический директор по футболу Жозе Боту. «Фламенго» постоянно получает запросы по своим игрокам, но это решение останется неизменным», – говорится в заявлении.
- По данным Globo, «Зенит» предложил 18 миллионов евро за полузащитника Жерсона Сантоса, однако бразильский клуб отказывается вести переговоры о трансфере капитана.
- В этом году 27-летний хавбек провел за «Фламенго» 4 матча.