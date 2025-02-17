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  • «Фламенго» отреагировал на попытки «Зенита» купить Жерсона

«Фламенго» отреагировал на попытки «Зенита» купить Жерсона

«Фламенго» объявил, что не станет продавать ключевых игроков команды нынешней зимой.

«Фламенго» подтверждает, что ни один игрок, считающийся незаменимым для клуба, не будет продан в это трансферное окно, как уже подчеркнул технический директор по футболу Жозе Боту. «Фламенго» постоянно получает запросы по своим игрокам, но это решение останется неизменным», – говорится в заявлении.

  • По данным Globo, «Зенит» предложил 18 миллионов евро за полузащитника Жерсона Сантоса, однако бразильский клуб отказывается вести переговоры о трансфере капитана.
  • В этом году 27-летний хавбек провел за «Фламенго» 4 матча.

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Источник: Lance!

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