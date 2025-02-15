Тарханов назвал команду, которая с вероятностью 99% вылетит из РПЛ

Бывший тренер ЦСКА, «Крыльев Советов», «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о борьбе за выживание в РПЛ.

– «Ахмат» вряд ли покинет РПЛ. По игре они смотрятся лучше всех команд в нижней части таблицы. «Оренбург» на 99 процентов вылетит.

– У «Химок» сейчас тяжелая финансовая ситуация. Это как-то скажется на команде?

– Да, может сказаться. С другой стороны, им могут выплатить деньги, и они станут хорошо играть. У «Химок» неплохая команда.