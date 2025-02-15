Андреев: «Спартаковцы Барко и Солари будут разрывать РПЛ»

Экс-спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил покупку «Спартаком» Пабло Солари.

«Могу сказать, что в РПЛ приехал топ-игрок, Солари очень хорош. Он реально зверюга, я много матчей смотрел с его участием – уверен, он сто процентов усилит «Спартак». Солари хорош в атаке, не боится идти в обыгрыш, спокойно может пойти на трех-четырех игроков соперника.

Футболист реально классный. Уверен, если с адаптацией не будет проблем, то вдвоем с Эсекьелем Барко они будут разрывать РПЛ», – сказал Андреев.