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Андреев: «Спартаковцы Барко и Солари будут разрывать РПЛ»

Экс-спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил покупку «Спартаком» Пабло Солари.

«Могу сказать, что в РПЛ приехал топ-игрок, Солари очень хорош. Он реально зверюга, я много матчей смотрел с его участием – уверен, он сто процентов усилит «Спартак». Солари хорош в атаке, не боится идти в обыгрыш, спокойно может пойти на трех-четырех игроков соперника.

Футболист реально классный. Уверен, если с адаптацией не будет проблем, то вдвоем с Эсекьелем Барко они будут разрывать РПЛ», – сказал Андреев.

  • «Спартак» купил Солари из «Ривер Плейта» за 10 миллионов евро.
  • Аргентинец подписал контракт до 2029 года. Он взял 7-й номер.
  • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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Источник: «РБ Спорт»

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15.02.2025 08:45
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Комментарии (18)
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oyabun
1739599002
Это всё вопрос времени на адаптацию. Может Солари как Угальде будет пол сезона искать себя, а может и сразу заиграет. Хотелось бы конечно второй вариант. )
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Spartak_forv@
1739600445
Посмотрим по ходу чемпионата
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Foxitkuban
1739601288
Мало кто из "топ-игроков" приезжает в Россию "разрывать". Денюжка капает, так чего напрягаться-то?
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fakeid
1739602816
так если он так хорош, то почему в раннем возрасте не уехал в европу? через месяц 24 года, он уже перезревший по их меркам, они же на продажу растят обычно. одного продали - на его место тут же ставят нового молодого и растят уже его, чтобы опять выгодно продать. а тут всего-лишь спартаг без трофеев, и всего за 10 лямов (и 2 бонусами, я помню). топ игрок))) он сейчас по рынку стоит всего 7, ни во что топовое и дорогое он не вырос и не уехал. в ривере это поняли, спихнули неликвид в тарасятник, отбили свою неудачную покупку вдвое и смеются над хрюканами) лусиано хотя бы по рынку стоил 10, мы дали 12. и он уже вырос в цене до 12.
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WILDLING_HRUNDEL
1739602873
Андреев лайк тоже отхватит от агентов этого как его блин, Соляриса)
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Борис34684
1739604114
Даже читать страшно, пипец нашему футболу,все порвут.
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...короче
1739605865
...может оно и так, вопрос только в том, кого будут разрывать Денисов и компаньоны?...
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SLADE2019
1739607545
Твоими устами, Андреев, мед пить!
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FWSPM
1739638790
будут разматывать к гадалке не ходить
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БАЗАРА НЕТ
1739644184
Рвачи)
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