Булыкин отреагировал на слухи о Карпине в «Динамо»

Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо».
«Решать «Динамо» – нужен он или нет. Если команда не выполнит задачу на сезон, то будут думать над сменой тренера. Но пока даже не хочется обсуждать слухи, подождeм, пока будет что-то ближе.
Карпин себя зарекомендовал как хороший тренер, он и сборную тренирует, поэтому не исключу, что он находится в списке у «Динамо». Но, будет ли он там, никто не скажет», – сказал Булыкин.
- «Динамо» ушло на зимнюю паузу на 4-м месте в РПЛ с 35 очками в 18 турах.
- Марцел Личка возглавляет команду с лета 2023 года.
- Карпин совмещает посты главного тренера в «Ростове» и сборной России.