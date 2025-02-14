Булыкин отреагировал на слухи о Карпине в «Динамо»

Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо».

«Решать «Динамо» – нужен он или нет. Если команда не выполнит задачу на сезон, то будут думать над сменой тренера. Но пока даже не хочется обсуждать слухи, подождeм, пока будет что-то ближе.

Карпин себя зарекомендовал как хороший тренер, он и сборную тренирует, поэтому не исключу, что он находится в списке у «Динамо». Но, будет ли он там, никто не скажет», – сказал Булыкин.