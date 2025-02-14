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Булыкин отреагировал на слухи о Карпине в «Динамо»

Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо».

«Решать «Динамо» – нужен он или нет. Если команда не выполнит задачу на сезон, то будут думать над сменой тренера. Но пока даже не хочется обсуждать слухи, подождeм, пока будет что-то ближе.

Карпин себя зарекомендовал как хороший тренер, он и сборную тренирует, поэтому не исключу, что он находится в списке у «Динамо». Но, будет ли он там, никто не скажет», – сказал Булыкин.

  • «Динамо» ушло на зимнюю паузу на 4-м месте в РПЛ с 35 очками в 18 турах.
  • Марцел Личка возглавляет команду с лета 2023 года.
  • Карпин совмещает посты главного тренера в «Ростове» и сборной России.

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Источник: Vprognoze.ru

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14.02.2025 15:57
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Комментарии (3)
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Цугундeр
1739539262
"..нужен он или нет.,не хочется обсуждать слухи, подождeм., никто не скажет» Во как отреагировал.))
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Taps
1739543138
Карпин пускай сборную Эстонии тренирует ...
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ароба-бозоров-yandex
1739556488
Надо бердиеву
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