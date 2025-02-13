Мостовой оценил затраты «Спартака» на трансфер Гарсии

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что красно-белые вынужденно переплатили за трансфер Ливая Гарсии из АЕКа.

«В «Спартак» купили парня [Ливая Гарсию] за 20 миллионов евро, но мы его не знаем. Нужно посмотреть, как он будет играть. Ясно, что переплата была, ведь он из чемпионата Греции.

Про Манфреда Угальде тоже говорили, что переплатили. Но сейчас он лучший бомбардир РПЛ. Я ни в коем случае это не оправдываю. Я понимаю, что идет переплата. Но с другой стороны, кто к нам приедет за меньшую сумму.

Это всегда было и будет. В Европе тоже такое бывает, могут заплатить и 100, и 120 миллионов евро. Потом смотришь на футболиста и думаешь, как они могли столько денег за него отдать. Футбол – это бизнес», – сказал Мостовой.