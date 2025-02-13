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Мостовой оценил затраты «Спартака» на трансфер Гарсии

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что красно-белые вынужденно переплатили за трансфер Ливая Гарсии из АЕКа.

«В «Спартак» купили парня [Ливая Гарсию] за 20 миллионов евро, но мы его не знаем. Нужно посмотреть, как он будет играть. Ясно, что переплата была, ведь он из чемпионата Греции.

Про Манфреда Угальде тоже говорили, что переплатили. Но сейчас он лучший бомбардир РПЛ. Я ни в коем случае это не оправдываю. Я понимаю, что идет переплата. Но с другой стороны, кто к нам приедет за меньшую сумму.

Это всегда было и будет. В Европе тоже такое бывает, могут заплатить и 100, и 120 миллионов евро. Потом смотришь на футболиста и думаешь, как они могли столько денег за него отдать. Футбол – это бизнес», – сказал Мостовой.

  • По данным Transfermarkt, покупка 27-летнего Гарсии обошлась «Спартаку» в 18,7 миллиона евро без учета бонусов.
  • Также этой зимой красно-белые приобрели вингера «Ривер Плейта» Пабло Солари и вратаря ЦСКА Илью Помазуна.

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Источник: Betonmobile

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13.02.2025 12:53
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Комментарии (4)
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SLADE2019
1739442411
Александр, ты весьма аргументировано пояснил, что не надо задавать такие преждевременные вопросы. Кстати, на них можно и не отвечать.
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bashnat013
1739445206
О..оть Греция в футболе ,а где Россия это около любимого твоего монгольского чемпионата
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алдан2014
1739455919
Саша когда не включает песню про себя великого,может весьма адекватные вещи говорить. Впрочем ,о них и мы догадываемся. Как там выражение: капитан- очевидность
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