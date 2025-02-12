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Новичок «Спартака» Солари раскрыл футбольную мечту

Нападающий «Спартака» Пабло Солари высказался о мечте.

«Собственно, как и для многих игроков, моя большая мечта – выступать во взрослой сборной Аргентины. Но, конечно же, стать чемпионом с клубом, особенно не единожды, – тоже важная цель.

Спасибо огромное фанатам «Спартака» за поддержку. Я выложусь на полную. И, будем надеяться, нас ждeт отличный сезон», – сказал Солари на ютуб-канале «Спартака».

  • В составе «Ривер Плейта» Солари забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 110 матчах.
  • Сообщалось, что его трансфер обойдется «Спартаку» в 10+2 миллионов евро.
  • Контракт с новичком подписан до 2029 года. Аргентинец взял 7-й игровой номер.

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Источник: «Чемпионат»

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