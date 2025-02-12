Новичок «Спартака» Солари раскрыл футбольную мечту

Нападающий «Спартака» Пабло Солари высказался о мечте.

«Собственно, как и для многих игроков, моя большая мечта – выступать во взрослой сборной Аргентины. Но, конечно же, стать чемпионом с клубом, особенно не единожды, – тоже важная цель.

Спасибо огромное фанатам «Спартака» за поддержку. Я выложусь на полную. И, будем надеяться, нас ждeт отличный сезон», – сказал Солари на ютуб-канале «Спартака».