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  • Солари рассказал об участии Барко в его трансфере в «Спартак»

Солари рассказал об участии Барко в его трансфере в «Спартак»

Новичок «Спартака» Пабло Солари ответил, какую роль сыграл Эсекьель Барко в переговорах о его переходе в московский клуб.

«Я много разговаривал с Барко, почти каждый день. Он рассказывал мне, как здесь всe устроено, и всегда только хорошее.

Что первое мне написал Барко, когда узнал о переходе? Когда Эсекьель узнал, что у меня есть возможность присоединиться к «Спартаку», он сразу сказал мне, что это просто невероятные новости. Много рассказывал мне, как тут будет здорово. Я очень рад, что принял это решение.

Нравилось ли мне играть с Эсекьелем? Да, с Барко у нас было много отличных моментов в «Ривере». Как на поле, так и вне его мы проводили много времени вместе, и нас связывает отличная дружба.

Надеюсь, что и в «Спартаке» всe будет отлично», – сказал 23-летний футболист.

  • В составе «Ривер Плейта» Солари забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 110 матчах.
  • Сообщалось, что его трансфер обойдется «Спартаку» в 10+2 миллионов евро.
  • Контракт с новичком подписан до 2029 года. Аргентинец взял 7-й игровой номер.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»

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Комментарии (6)
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7:1
1739287179
хряки, а кто у вас на лавку сядет, раз этот пришёл? и чё-то мутная схема какая-то получается вместе с угальдой. 4-4-2, что ли? сомневаюсь. куда вы денете этого центр.напа?
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val69
1739287902
Ну, что..Отдельное спасибо Барко...
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Мордаванин
1739288996
"Нравилось ли мне играть с Эсекьелем? Да, с Барко у нас было много отличных моментов .. отличная дружба." счстья любви и детишекпобольше!)
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