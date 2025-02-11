Солари рассказал об участии Барко в его трансфере в «Спартак»

Новичок «Спартака» Пабло Солари ответил, какую роль сыграл Эсекьель Барко в переговорах о его переходе в московский клуб.
«Я много разговаривал с Барко, почти каждый день. Он рассказывал мне, как здесь всe устроено, и всегда только хорошее.
Что первое мне написал Барко, когда узнал о переходе? Когда Эсекьель узнал, что у меня есть возможность присоединиться к «Спартаку», он сразу сказал мне, что это просто невероятные новости. Много рассказывал мне, как тут будет здорово. Я очень рад, что принял это решение.
Нравилось ли мне играть с Эсекьелем? Да, с Барко у нас было много отличных моментов в «Ривере». Как на поле, так и вне его мы проводили много времени вместе, и нас связывает отличная дружба.
Надеюсь, что и в «Спартаке» всe будет отлично», – сказал 23-летний футболист.
- В составе «Ривер Плейта» Солари забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 110 матчах.
- Сообщалось, что его трансфер обойдется «Спартаку» в 10+2 миллионов евро.
- Контракт с новичком подписан до 2029 года. Аргентинец взял 7-й игровой номер.