Солари рассказал об участии Барко в его трансфере в «Спартак»

Новичок «Спартака» Пабло Солари ответил, какую роль сыграл Эсекьель Барко в переговорах о его переходе в московский клуб.

«Я много разговаривал с Барко, почти каждый день. Он рассказывал мне, как здесь всe устроено, и всегда только хорошее.

Что первое мне написал Барко, когда узнал о переходе? Когда Эсекьель узнал, что у меня есть возможность присоединиться к «Спартаку», он сразу сказал мне, что это просто невероятные новости. Много рассказывал мне, как тут будет здорово. Я очень рад, что принял это решение.

Нравилось ли мне играть с Эсекьелем? Да, с Барко у нас было много отличных моментов в «Ривере». Как на поле, так и вне его мы проводили много времени вместе, и нас связывает отличная дружба.

Надеюсь, что и в «Спартаке» всe будет отлично», – сказал 23-летний футболист.