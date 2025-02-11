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  • «Спартак» обратился в «Газпромбанк» за помощью в сделке по Солари, но получил отказ

«Спартак» обратился в «Газпромбанк» за помощью в сделке по Солари, но получил отказ

«Спартак» в течение последних день решал вопрос с передачей денег «Ривер Плейту» за Пабло Солари.

Одним из вариантов было осуществить транзакцию через «Газпромбанк». Однако в подконтрольной «Газпрому» организации «Спартак» получил отказ.

В итоге было найдено другое решение, и Пабло вскоре будет официально представлен.

  • 23-летний Солари сыграл за «Ривер Плейт» в прошлом году 42 матча, забил 10 голов, отдал 5 передач. В 2025-м он провел за команду 1 встречу.
  • Ожидается, что аргентинец будет выступать за «Спартак» под 7-м номером.
  • Сумма трансфера – 10+2 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал Андрея Меркина

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Комментарии (27)
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R_a_i_n
1739271865
Газпром позор РПЛ. Все методы хороши)
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oyabun
1739271892
Как же мелочно и позорно, если это правда.
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ivany4
1739272152
Наивные.)) Вы думаете сбг и его покровители борются за фейер плей?? Да никогда. Они его купят, как и все остальное. Правильно говорят, если не потушить горящий дом соседа - сгорит вся деревня.))
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Цугундeр
1739272810
"— Отдайте мне мои деньги, — шепелявил он, — я совсем бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят. — Обратитесь во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ, — сказал Бендер. — Может быть, там вам помогут." ))
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Интерес
1739273319
А почему не "Нефтепромбанк"?Ах,да,он же накрылся медным тазом...
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NewLife
1739273355
Не надо из мухи слона делать и делать нелепые догадки. Просто перед уходом Байден наградил ряд банков, в том числе Газпромбанк, санкциями, и они теперь тоже не могут переводить и получать доллары из-за кордона.
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NewLife
1739273475
Всегда есть полулегальные пути через страны третьего мира, но это дополнительные расходы.
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BRO_football
1739274892
Какой позор. Спартак обратился за помощью к Газпрому: помогите нам купить футболиста и стать сильнее. Стыдно за Спартак!
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Номэд
1739276752
Вот сейчас стало ещё стыднее за гаСпром и его игрушку,вшивый бзденит!
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...короче
1739277431
...не знаю, насколько это соответствует действительности, оставим на совести Васи-инвалида, но если это так, то это шикарный ход, позволивший воочию убедиться, какие недалёкие и мерзопакостное владельцы Зенита. "А вот если бы у нас был апельсин!"(с)...
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