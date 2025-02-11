«Спартак» обратился в «Газпромбанк» за помощью в сделке по Солари, но получил отказ

«Спартак» в течение последних день решал вопрос с передачей денег «Ривер Плейту» за Пабло Солари.
Одним из вариантов было осуществить транзакцию через «Газпромбанк». Однако в подконтрольной «Газпрому» организации «Спартак» получил отказ.
В итоге было найдено другое решение, и Пабло вскоре будет официально представлен.
- 23-летний Солари сыграл за «Ривер Плейт» в прошлом году 42 матча, забил 10 голов, отдал 5 передач. В 2025-м он провел за команду 1 встречу.
- Ожидается, что аргентинец будет выступать за «Спартак» под 7-м номером.
- Сумма трансфера – 10+2 миллиона евро.