«Спартак» обратился в «Газпромбанк» за помощью в сделке по Солари, но получил отказ

«Спартак» в течение последних день решал вопрос с передачей денег «Ривер Плейту» за Пабло Солари.

Одним из вариантов было осуществить транзакцию через «Газпромбанк». Однако в подконтрольной «Газпрому» организации «Спартак» получил отказ.

В итоге было найдено другое решение, и Пабло вскоре будет официально представлен.