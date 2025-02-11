Агенты Жерсона отреагировали на информацию об интересе «Зенита»

В агентстве Carlos Leite Sports, работающем с полузащитником «Фламенго» Жерсоном, прокомментировали информацию об интересе «Зенита» к игроку.
«Интерес «Зенита» к Жерсону? Нет, это неправда», – сообщили в агентстве.
- По данным журналиста Жулио Мигела Нето, российский клуб предлагал за 27-летнего Жерсона 35 миллионов евро, а самому игроку был готов платить 7,2 миллиона евро в год.
- По данным Coluna do Fla, информация об интересе Жерсона является попыткой стороны игрока улучшить условия контракта с «Фламенго». «Зенит» же интересуется только защитником риодежанейрцев Уэсли.
- 27-летний Жерсон провел в прошлом году 56 матчей за «Фламенго», забил 4 гола, отдал 8 передач. В 2025-м на его счету 3 встречи.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 20 миллионов евро.
- Контракт Жерсона с «Фламенго» рассчитан до конца 2027 года.
- На его счету 11 матчей и 1 гол за сборную Бразилии.