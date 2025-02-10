Юран оценил самый дорогой трансфер в истории «Спартака»

Сергей Юран высказался о переходе нападающего Ливая Гарсии в «Спартак».

Московский клуб купил форварда у АЕКа.

По данным Transfermarkt, за него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 млн евро, по версии «СЭ» – 20+4 млн евро).

Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 млн за Гуса Тиля.

«Мне сложно сказать что-то об этом футболисте, я просто не знаю его. Только время покажет, правильный ли это выбор.

Деньги тратятся большие, но это значит, менеджмент клуба считает, что игрок усилит команду.

Уже по ходу чемпионата видно будет, что из себя представляет Гарсия. Сейчас рано делать какие-либо выводы», – заявил Юран.