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Юран оценил самый дорогой трансфер в истории «Спартака»

Сергей Юран высказался о переходе нападающего Ливая Гарсии в «Спартак».

  • Московский клуб купил форварда у АЕКа.
  • По данным Transfermarkt, за него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 млн евро, по версии «СЭ» – 20+4 млн евро).
  • Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 млн за Гуса Тиля.

«Мне сложно сказать что-то об этом футболисте, я просто не знаю его. Только время покажет, правильный ли это выбор.

Деньги тратятся большие, но это значит, менеджмент клуба считает, что игрок усилит команду.

Уже по ходу чемпионата видно будет, что из себя представляет Гарсия. Сейчас рано делать какие-либо выводы», – заявил Юран.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (6)
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Кривая да нелёгкая
1739201247
Селекция у Спартака на дне
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FCSpartakM
1739201773
Вся суть экспертов. Я не знаю, кто это такой. Кто не приходит -один ответ. Открыть хотя бы нарезки и глянуть -времени нет будто.
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алдан2014
1739203001
Самое адекватное вью,по поводу этого трансфера
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Cleaner
1739204094
Без Еврокубков это деньги на ветер.
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Литейный 4 (returned)
1739205551
Самый дорогой неликвид. Гыгыгы
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...короче
1739205999
...честно, адекватно и без понтов ответил... Не стал уподобляться экспертам, которые пару недель и не слышали о нем, а потом нагуглив инфу, начали рассуждать на голубом глазу о всех его плюсах и минусах...
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