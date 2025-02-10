Дуглас Сантос оценил новичка «Зенита» Энрике

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал покупку нападающего Луиса Энрике.
«Считаю, что он прогрессирует и с каждым разом прибавляет всe больше. Уверен, он принесeт ещe много пользы, потому что это очень качественный игрок, у которого очень большой потенциал. Надеюсь, он проявится в «Зените», – сказал Дуглас Сантос.
- Энрике перешел в «Зенит» из «Ботафого» в январе.
- Петербуржцы заплатили за 24-летнего форварда 33 миллиона евро.
- Завтра, 11 февраля, «Зенит» в финале Зимнего кубка РПЛ сыграет со «Спартаком».