Дуглас Сантос оценил новичка «Зенита» Энрике

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал покупку нападающего Луиса Энрике.

«Считаю, что он прогрессирует и с каждым разом прибавляет всe больше. Уверен, он принесeт ещe много пользы, потому что это очень качественный игрок, у которого очень большой потенциал. Надеюсь, он проявится в «Зените», – сказал Дуглас Сантос.