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Дуглас Сантос оценил новичка «Зенита» Энрике

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал покупку нападающего Луиса Энрике.

«Считаю, что он прогрессирует и с каждым разом прибавляет всe больше. Уверен, он принесeт ещe много пользы, потому что это очень качественный игрок, у которого очень большой потенциал. Надеюсь, он проявится в «Зените», – сказал Дуглас Сантос.

  • Энрике перешел в «Зенит» из «Ботафого» в январе.
  • Петербуржцы заплатили за 24-летнего форварда 33 миллиона евро.
  • Завтра, 11 февраля, «Зенит» в финале Зимнего кубка РПЛ сыграет со «Спартаком».

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Источник: официальный сайт «Зенита»

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Комментарии (1)
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Каратель помойников
1739201869
Надеюсь, он проявится в «Зените», – сказал Дуглас Сантос. Я понимаю россиянин Санатасов,грамоте не обучен,но и редакторы сайта зинки похоже тоже в грамматике не очень)
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