Канчельскис оценил победу команды Слуцкого в Суперкубке Китая

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис поздравил Леонида Слуцкого, возглавляющего «Шанхай Шэньхуа», с победой в Суперкубке Китая.

«Слуцкого надо поздравить, он молодец. Суперкубок – тоже хорошее достижение. Могу пожелать ему только дальнейших успехов.

У нас мало кто выигрывал трофеи за границей. Русский специалист, пусть побеждает в дальнейшем», – сказал Канчельскис.