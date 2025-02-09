Канчельскис оценил победу команды Слуцкого в Суперкубке Китая

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис поздравил Леонида Слуцкого, возглавляющего «Шанхай Шэньхуа», с победой в Суперкубке Китая.
«Слуцкого надо поздравить, он молодец. Суперкубок – тоже хорошее достижение. Могу пожелать ему только дальнейших успехов.
У нас мало кто выигрывал трофеи за границей. Русский специалист, пусть побеждает в дальнейшем», – сказал Канчельскис.
- «Шанхай Шэньхуа» победил «Шанхай Порт» со счетом 2:1, забив оба мяча после 90-й минуты.
- Слуцкий выигрывал Суперкубок Китая и в прошлом году.