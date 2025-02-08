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Вера из «Химок»: «Наслаждаюсь жизнью в России»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера доволен жизнью в России.

– Эти два с половиной года я наслаждаюсь жизнью. В России очень хорошо себя чувствую, здесь комфортно жить, играть в футбол. РПЛ – очень хорошая лига, я к ней привык и быстро прошел адаптационный период.

– Можете назвать Россию своим вторым домом?

– Конечно, это мой второй дом! Моя семья тоже любит Россию. Они периодически приезжают на месяц-полтора. Выходим с ними гулять. Оренбург – приятный, но маленький город. В Москве все-таки гораздо больше мест, которые можно посетить с родными.

  • Лукас « Химках» с лета.
  • Химчане до сих пор не расплатились с «Оренбургом» за трансфер Веры.
  • Аргентинец в сезоне РПЛ не пропустил ни матча.

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Источник: «РБ Спорт»

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08.02.2025 21:37
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