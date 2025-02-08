Вера указал на самую большую разницу между Москвой и Оренбургом: «В три раза дороже»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера рассказал, на что стал тратить гораздо больше денег после переезда в Москву.

– Наибольшая разница – стоимость аренды жилья. Я люблю жить в большой квартире, и в Москве это гораздо дороже. Но эта аренда того стоит, потому что мне нравится жить в комфорте.

– Насколько выросли ваши расходы?

– Жилье в Москве стоит в три раза дороже, чем в Оренбурге. Но это понимают все, кто живет в столице: все-таки Москва – огромный город по сравнению с Оренбургом. Что касается других трат, не вижу большой разницы.