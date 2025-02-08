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  • Вера указал на самую большую разницу между Москвой и Оренбургом: «В три раза дороже»

Вера указал на самую большую разницу между Москвой и Оренбургом: «В три раза дороже»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера рассказал, на что стал тратить гораздо больше денег после переезда в Москву.

Наибольшая разница – стоимость аренды жилья. Я люблю жить в большой квартире, и в Москве это гораздо дороже. Но эта аренда того стоит, потому что мне нравится жить в комфорте.

– Насколько выросли ваши расходы?

Жилье в Москве стоит в три раза дороже, чем в Оренбурге. Но это понимают все, кто живет в столице: все-таки Москва – огромный город по сравнению с Оренбургом. Что касается других трат, не вижу большой разницы.

  • Вера провел в «Оренбурге» 2 сезона.
  • В «Химки» он перебрался прошлым летом за 1 млн евро.
  • До этого хавбека пытался купить «Локомотив».

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (10)
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Кривая да нелёгкая
1739010856
Лукойл оплатит если чо) химки фарм Спартака
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Интерес
1739012713
В Москве ряд продуктов(что является необходимым для существования),дешевле,чем в Калининграде,да и других регионах,не отрезанных от Большой России.Плюс к этому-реализованный полный пакет льгот и привилегий,ибо у нас треть законов о них являются декларацией,а финансирование и принятие решения о их введению в оборот,делегировано местным законодательным и исполнительным властям.Мало денег в регионе-льгота 1 рубль,много-та же льгота 100 руб.Так и живём.Что поделать,столица-депрессивный регион,надо помогать выживать там несчастной 1\10 части населения страны,попавшей в эту трудную ситуацию...
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Литейный 4 (returned)
1739014329
Недвижимость да, дороже. А в остальном всё дешевле, чем по стране. Пенсии в 2 раза выше, за счёт надбавки Собянина, зарплата в среднем на 30- 40% выше, а продукты дешевле. Весь импорт проходит через Москву, оставляя в ней проценты на ровном месте. В общем Москва сильно отличается от России. Как были ненавистным для россиян нарывом, таким и остались. Гыгыгы
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Иван Петров 1986
1739014650
Да москва главный гадюшник.
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slavа0508
1739017407
Если уже есть своя квартира в Москве . то жизнь будет дешевле чем в провинции ...и зарплата больше и пенсии . продукты и вещи дешевле ...ну если конечно не ходить по дорогим клубам и бутикам . я про простого человека ....
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АКС-74У
1739023659
А в это время: В Самарской области решили перераспределить часть бюджетных средств. Определенную сумму, выделенную на футбольный клуб «Крылья Советов», направят в пользу науки. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале. «Грантовую помощь будем оказывать на бюджетные средства, которые перераспределим с футбольного клуба “Крылья Советов” на науку. Идею предложили сегодня наши уважаемые ученые», — написал глава региона. Изначально ученые предложили направить на науку 1% от бюджета клуба, но на совете по науке и высшему образованию приняли более масштабное решение — увеличить эту долю до 10%.
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