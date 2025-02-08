Джурасович из «Акрона» назвал лучшего футболиста в истории России

Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович высоко отозвался о своем одноклубнике Артеме Дзюбе.

«Нападающий «Акрона» Артем Дзюба – лучший футболист в истории России.

Помню, когда мне было всего 15 лет, проходил ЧМ-2018, и я с большим интересом наблюдал, как он играет за российскую сборную против Испании», – сказал Джурасович.