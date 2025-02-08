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  • Джурасович из «Акрона» назвал лучшего футболиста в истории России

Джурасович из «Акрона» назвал лучшего футболиста в истории России

Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович высоко отозвался о своем одноклубнике Артеме Дзюбе.

«Нападающий «Акрона» Артем Дзюба – лучший футболист в истории России.

Помню, когда мне было всего 15 лет, проходил ЧМ-2018, и я с большим интересом наблюдал, как он играет за российскую сборную против Испании», – сказал Джурасович.

  • До «Акрона» Дзюба выступал за «Локомотив», «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Томь», тульский «Арсенал» и турецкий «Адана Демирспор».
  • Он делит с Александром Кержаковым статус лучшего бомбардира в истории сборной России (у обоих по 30 мячей).
  • Также Артем близок к тому, чтобы превзойти достижения Кержакова (лучший бомбардир в истории российского футбола) и Дмитрия Лоськова (рекордсмен чемпионата России по голевым действиям).

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Источник: «РБ Спорт»

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АлексМак
1739017172
дурень...
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