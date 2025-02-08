Джурасович из «Акрона» назвал лучшего футболиста в истории России

Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович высоко отозвался о своем одноклубнике Артеме Дзюбе.
«Нападающий «Акрона» Артем Дзюба – лучший футболист в истории России.
Помню, когда мне было всего 15 лет, проходил ЧМ-2018, и я с большим интересом наблюдал, как он играет за российскую сборную против Испании», – сказал Джурасович.
- До «Акрона» Дзюба выступал за «Локомотив», «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Томь», тульский «Арсенал» и турецкий «Адана Демирспор».
- Он делит с Александром Кержаковым статус лучшего бомбардира в истории сборной России (у обоих по 30 мячей).
- Также Артем близок к тому, чтобы превзойти достижения Кержакова (лучший бомбардир в истории российского футбола) и Дмитрия Лоськова (рекордсмен чемпионата России по голевым действиям).