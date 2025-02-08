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  • Рябчук охарактеризовал новичка «Спартака» Гарсию: «Очень много раз играли друг против друга»

Рябчук охарактеризовал новичка «Спартака» Гарсию: «Очень много раз играли друг против друга»

Левый защитник «Спартака» Олег Рябчук прокомментировал трансфер Ливая Гарсии из АЕКа.

  • Клуб заплатил за нападающего 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 млн евро, включая бонусы).
  • Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 млн за Гуса Тиля.

«Я пересекался с Ливаем Гарсией в Греции. Очень много раз играли друг против друга.

Могу сказать, что он очень хороший футболист, крепкий и быстрый нападающий.

Он создавал очень много проблем «Олимпиакосу», когда мы играли друг против друга», – рассказал Рябчук.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (1)
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...короче
1739007016
...ну, хоть кто-то, что-то по теме сказал, действительно видя Гарсию в деле. Хотя, вряд ли бы он публично мог высказаться негативно. Увидим... Скоро)...
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