Рябчук охарактеризовал новичка «Спартака» Гарсию: «Очень много раз играли друг против друга»

Левый защитник «Спартака» Олег Рябчук прокомментировал трансфер Ливая Гарсии из АЕКа.

Клуб заплатил за нападающего 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 млн евро, включая бонусы).

Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 млн за Гуса Тиля.

«Я пересекался с Ливаем Гарсией в Греции. Очень много раз играли друг против друга.

Могу сказать, что он очень хороший футболист, крепкий и быстрый нападающий.

Он создавал очень много проблем «Олимпиакосу», когда мы играли друг против друга», – рассказал Рябчук.