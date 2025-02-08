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Радимов прокомментировал трансферный рекорд «Спартака»

Владислав Радимов оценил самую дорогую сделку в истории «Спартака».

  • Клуб купил нападающего Ливая Гарсию у АЕКа.
  • За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 млн евро, включая бонусы).
  • Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 млн за Гуса Тиля.

«Говорят, что у него очень большая скорость. Но проблема в том, что многие команды против «Спартака» закрываются. И скорость эту применить, может быть, не получится.

Но «красно‑белым» нужно разнообразие в атаку. И легче будет вскрывать соперника, если больше вариантов будет.

«Спартак» в двух очках от лидеров. Этими покупками «красно‑белые» дают понять, что будут бороться за золото», – сказал Радимов.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (9)
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1739001752
Это смертельная битва между двумя представителями нефтегазового комплекса,за право называться "Транжирой №1".А на кону-второе место в текущем чемпионате РПЛ.
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FCSpartakM
1739010522
Да это просто Бонгонда с большей конкретикой и мощью.
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Литейный 4 (returned)
1739014889
Все ржут от их трансферов. 75 лямов на ветер, купив охапку неликвида. Гыгыгы
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