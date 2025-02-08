Радимов прокомментировал трансферный рекорд «Спартака»

Владислав Радимов оценил самую дорогую сделку в истории «Спартака».

Клуб купил нападающего Ливая Гарсию у АЕКа.

За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 млн евро, включая бонусы).

Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 млн за Гуса Тиля.

«Говорят, что у него очень большая скорость. Но проблема в том, что многие команды против «Спартака» закрываются. И скорость эту применить, может быть, не получится.

Но «красно‑белым» нужно разнообразие в атаку. И легче будет вскрывать соперника, если больше вариантов будет.

«Спартак» в двух очках от лидеров. Этими покупками «красно‑белые» дают понять, что будут бороться за золото», – сказал Радимов.