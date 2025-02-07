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Станкович прокомментировал рекордный трансфер «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о самой дорогой сделке в истории клуба.

  • Москвичи купили нападающего Ливая Гарсию у АЕКа.
  • За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – за 20 млн евро, включая бонусы).
  • Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 млн за Гуса Тиля.

– Ливай Гарсия присоединился к команде. Дайте ему характеристику.

– Это очень важное приобретение для клуба. Очень хороший, сильный и быстрый нападающий, который умеет забивать.

Надеюсь, что он быстро адаптируется к команде, к нашему футболу и целям.

– Он конкурент Манфреда Угальде или фланговых нападающих?

– Когда идем к цели, мы не говорим о конкуренции, мы все в одной лодке. Думаю, что найдем способ, как использовать Гарсию.

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Источник: «Матч ТВ»

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07.02.2025 23:59
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Комментарии (6)
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TIMOTHY
1738984872
Ну ну)
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Artemka444
1738995022
Да еще про зенит рот раскрывают
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Литейный 4 (returned)
1738996407
А физрука кто то спрашивал? В спиртяк агенты в очередь выстраиваются, что бы впарить пару пачек никому не нужного неликвида. Вон уже рекорды ставят на любителях. Гыгыгы
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