Станкович прокомментировал рекордный трансфер «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о самой дорогой сделке в истории клуба.

Москвичи купили нападающего Ливая Гарсию у АЕКа.

За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – за 20 млн евро, включая бонусы).

Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 млн за Гуса Тиля.

– Ливай Гарсия присоединился к команде. Дайте ему характеристику.

– Это очень важное приобретение для клуба. Очень хороший, сильный и быстрый нападающий, который умеет забивать.

Надеюсь, что он быстро адаптируется к команде, к нашему футболу и целям.

– Он конкурент Манфреда Угальде или фланговых нападающих?

– Когда идем к цели, мы не говорим о конкуренции, мы все в одной лодке. Думаю, что найдем способ, как использовать Гарсию.