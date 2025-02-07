Семин – о рекордном трансфере «Спартака»: «Зенит» стал примером»

Юрий Семин похвалил «Спартак» за самую дорогую сделку в его истории.

Клуб купил нападающего Ливая Гарсию у АЕКа.

За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – за 20 млн евро, включая бонусы).

Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 млн за Гуса Тиля.

«Нормально отношусь к таким трансферам. У «Зенита» все получается. Посмотрите, они берут игрока – продают его значительно дороже.

Это нормальный, хороший бизнес. «Зенит» стал примером», – сказал Семин.