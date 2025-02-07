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  • Семин – о рекордном трансфере «Спартака»: «Зенит» стал примером»

Семин – о рекордном трансфере «Спартака»: «Зенит» стал примером»

Юрий Семин похвалил «Спартак» за самую дорогую сделку в его истории.

  • Клуб купил нападающего Ливая Гарсию у АЕКа.
  • За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – за 20 млн евро, включая бонусы).
  • Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 млн за Гуса Тиля.

«Нормально отношусь к таким трансферам. У «Зенита» все получается. Посмотрите, они берут игрока – продают его значительно дороже.

Это нормальный, хороший бизнес. «Зенит» стал примером», – сказал Семин.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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07.02.2025 23:11
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Комментарии (4)
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WILDLING_HRUNDEL
1738959592
Зенит да! А Спартак с неустойками или бесплатно отдаёт) распильщики народных средств
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FCSpartakM
1739002320
у зенита за все время 3-4 хороших продажи, остальное все в молоко. Примеры зенит подает еще с года 2006-07. Берут игрока в 27 лет, ясно , что его никто не перепродаст
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slavа0508
1739012314
У нас 20 рекорд . у Зенита 20 в порядке вещей 2-3 таких за сезон ...вот и ответ почему Зенит чемпион а все остальные в одном месте ...хоть и говорят играют не деньги ... не знаю кто играют а выигрывают деньги . цена состава это качество игроков ...и если клуб с самым дорогим составом не выигрывает чемпионат это уже вина тренера . руководства ...
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