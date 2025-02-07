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Реакция Карреры на рекордный трансфер «Спартака»

Массимо Каррера прокомментировал самую дорогую сделку в истории «Спартака».

  • Клуб купил нападающего Ливая Гарсию у АЕКа.
  • За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – за 20 млн евро, включая бонусы).
  • Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 млн за Гуса Тиля.

«Я тренировал Гарсию в АЕКе, он был моим игроком. Для меня Гарсия скорее вингер. Он отличный игрок и может укрепить состав «Спартака».

Его главные сильные качества – скорость и потрясающая техника. Он умеет работать с мячом на скорости», – сказал Каррера.

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Источник: «Матч ТВ»

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07.02.2025 22:10
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Комментарии (6)
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fakeid
1738957160
очень крутой игрок! настолько крутой, что с 2018 ошивался по израилям и грециям! никто из европы за ним не пришёл, даже из фнл! как аеку удалось дорого впарить третьесортного зулуса хрякам - загадка! каррера-то, ясен пень, не будет говорить ничего плохого про своего бывшего игрока (глушаков не в счёт), а хрюканы уши-то и развесили! гы-гы!
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WILDLING_HRUNDEL
1738960098
Карера так и ползает около трубы Лукойл) кто же еще этим неликвидам лопатами накидает денег )
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