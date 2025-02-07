Реакция Карреры на рекордный трансфер «Спартака»

Массимо Каррера прокомментировал самую дорогую сделку в истории «Спартака».

Клуб купил нападающего Ливая Гарсию у АЕКа.

За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – за 20 млн евро, включая бонусы).

Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 млн за Гуса Тиля.

«Я тренировал Гарсию в АЕКе, он был моим игроком. Для меня Гарсия скорее вингер. Он отличный игрок и может укрепить состав «Спартака».

Его главные сильные качества – скорость и потрясающая техника. Он умеет работать с мячом на скорости», – сказал Каррера.