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  • Канчельскис отреагировал на рекордный трансфер «Спартака»

Канчельскис отреагировал на рекордный трансфер «Спартака»

Андрей Канчельскис высказался о самой дорогой сделке в истории «Спартака».

  • Клуб купил нападающего Ливая Гарсию у АЕКа.
  • За него заплатили 18,7 миллиона евро.
  • Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 млн за Гуса Тиля.

«Большие траты «Спартака»? Пусть тратят, если есть возможность. Очевидно, что есть, иначе бы этого не делали.

Как это скажется на борьбе за чемпионство? Красно-белые – уникальный клуб. «Спартак» может потратить 100 миллионов евро на трансферы и все равно не выиграть РПЛ.

И это не станет чем-то удивительным», – заявил Канчельскис.

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Источник: «РБ Спорт»

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07.02.2025 18:44
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Комментарии (6)
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fakeid
1738943627
так и есть) чёт сразу стало стыдно за спартаг после слов канчельскиса)
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andr45
1738944457
КАНЧЕЛЬСКИС ««Спартак» может потратить 100 миллионов евро на трансферы и все равно не выиграть РПЛ» И, когда же «Спартак» тратил 100 миллионов евро на трансферы? Андрюха опять перепутал «Спартак» с «Zenitе») PS Воистину, старость — не радость( Вечное брюзжание, конфабуляция и прогрессирующая деменция -  ее атрибуты. Надо срочно идти к неврологу или психиатру.
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FRZZ
1738946697
Кому нужно чемпионство РПЛ, всё-равно нет Еврокубков? Лучше бы выращивали свою молодёжь, пока идут санкции.
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FROLL007
1738948770
Им не жалко денег, полученных за народный мазут. Ежегодно им впаривают неликвид.
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