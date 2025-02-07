Канчельскис отреагировал на рекордный трансфер «Спартака»

Андрей Канчельскис высказался о самой дорогой сделке в истории «Спартака».

Клуб купил нападающего Ливая Гарсию у АЕКа.

За него заплатили 18,7 миллиона евро.

Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 млн за Гуса Тиля.

«Большие траты «Спартака»? Пусть тратят, если есть возможность. Очевидно, что есть, иначе бы этого не делали.

Как это скажется на борьбе за чемпионство? Красно-белые – уникальный клуб. «Спартак» может потратить 100 миллионов евро на трансферы и все равно не выиграть РПЛ.

И это не станет чем-то удивительным», – заявил Канчельскис.