Реакция Мостового на рекордный трансфер «Спартака»

Александр Мостовой прокомментировал самую дорогую сделку в истории «Спартака».

Клуб купил нападающего Леви Гарсию у АЕКа.

За него заплатили 18,7 миллиона евро.

Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 млн за Гуса Тиля.

«Удивляет ли меня этот трансфер и сумма за игрока? И да, и нет. С одной стороны, конечно странно, что тратится такая сумма на футболиста, при том, что в Европе мы не играем. А с другой стороны, на него нужно посмотреть и понять, что он может.

За Угальде тоже отдали немалые деньги и в начале об этом говорили, но сейчас, когда он начал стабильно забивать, о сумме уже и не вспоминают.

Плюс стоит учитывать, что кроме Манфреда, нападающих нет: Жозе, Николсон ушли, а Соболева отдали еще летом. Поэтому второй нападающий нужен.

Когда тебя берут за такие деньги, то стоит сразу начинать забивать», – сказал Мостовой.