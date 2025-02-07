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Реакция Мостового на рекордный трансфер «Спартака»

Александр Мостовой прокомментировал самую дорогую сделку в истории «Спартака».

  • Клуб купил нападающего Леви Гарсию у АЕКа.
  • За него заплатили 18,7 миллиона евро.
  • Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 млн за Гуса Тиля.

«Удивляет ли меня этот трансфер и сумма за игрока? И да, и нет. С одной стороны, конечно странно, что тратится такая сумма на футболиста, при том, что в Европе мы не играем. А с другой стороны, на него нужно посмотреть и понять, что он может.

За Угальде тоже отдали немалые деньги и в начале об этом говорили, но сейчас, когда он начал стабильно забивать, о сумме уже и не вспоминают.

Плюс стоит учитывать, что кроме Манфреда, нападающих нет: Жозе, Николсон ушли, а Соболева отдали еще летом. Поэтому второй нападающий нужен.

Когда тебя берут за такие деньги, то стоит сразу начинать забивать», – сказал Мостовой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (11)
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БАЗАРА НЕТ
1738941315
Угальда после поднятия зарплаты передумал забивать )
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БАЗАРА НЕТ
1738941349
Стоило так тратиться ради шестого места )
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VPERDIV SPARTAK
1738942040
Откуда такие деньги у ущербных? Ничего не выигрывают и такое бабло
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...короче
1738942118
...Санчос, вот не недо таких пожеланий, что б он сразу "забил")...
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WILDLING_HRUNDEL
1738943197
Набрали снова хлам) станок с турецкоподанным четко прощупали слабые места элитных и приготовилось с агентами подоить по полной Спартак)
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FCSpartakM
1738945322
Ценник 15 млн, купили за 18.5. Формальная переплата.
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Krics
1738945496
Бо*м*жи- Позор Российского футбола,ихмо
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subbotaspartak
1738945793
Какие то все аллегрики, у всех реакция...
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FROLL007
1738949168
Даже свои ржут над их трансферами. Уже 75 лямов на ветер выбросили. Ухахаха
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