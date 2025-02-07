Червиченко оценил слова Кокорина о «Спартаке»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал резонансное интервью Александра Кокорина.

Форвард «Ариса» позволил себе несколько нелицеприятных комментариев про московский клуб:

назвал «Спартак» клубом интриганов;

отметил финансовую выгоду от пребывания в столичной команде: «Залутал бабок больше всего за полгода и ушел»;

признался, что присоединился к спартаковцам назло «Зениту».

«Что он не так сказал? Заработал денег, когда пришел, валял там дурака, ему платили лопатами.

В чем хорош Кокорин, так тем, что свою неэффективную игру очень долгое время в России продавал максимально задорого.

Кокорин – олицетворение эпохи РПЛ своего времени», – заявил Червиченко.