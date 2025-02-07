Червиченко оценил слова Кокорина о «Спартаке»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал резонансное интервью Александра Кокорина.
Форвард «Ариса» позволил себе несколько нелицеприятных комментариев про московский клуб:
- назвал «Спартак» клубом интриганов;
- отметил финансовую выгоду от пребывания в столичной команде: «Залутал бабок больше всего за полгода и ушел»;
- признался, что присоединился к спартаковцам назло «Зениту».
«Что он не так сказал? Заработал денег, когда пришел, валял там дурака, ему платили лопатами.
В чем хорош Кокорин, так тем, что свою неэффективную игру очень долгое время в России продавал максимально задорого.
Кокорин – олицетворение эпохи РПЛ своего времени», – заявил Червиченко.
- «Спартак» в 2020 году подписал нападающего в качестве свободного агента.
- Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
- Через полгода его продали «Фиорентине» за 4,5 млн евро.