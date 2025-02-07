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Червиченко оценил слова Кокорина о «Спартаке»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал резонансное интервью Александра Кокорина.

Форвард «Ариса» позволил себе несколько нелицеприятных комментариев про московский клуб:

  • назвал «Спартак» клубом интриганов;
  • отметил финансовую выгоду от пребывания в столичной команде: «Залутал бабок больше всего за полгода и ушел»;
  • признался, что присоединился к спартаковцам назло «Зениту».

«Что он не так сказал? Заработал денег, когда пришел, валял там дурака, ему платили лопатами.

В чем хорош Кокорин, так тем, что свою неэффективную игру очень долгое время в России продавал максимально задорого.

Кокорин – олицетворение эпохи РПЛ своего времени», – заявил Червиченко.

  • «Спартак» в 2020 году подписал нападающего в качестве свободного агента.
  • Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
  • Через полгода его продали «Фиорентине» за 4,5 млн евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (8)
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slavа0508
1738933188
Эта гнида не пропустит не одно негатива про Спартак ...
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Хулиганин
1738933949
Просто человек, человек г.о.н.д.о.н.
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fakeid
1738940659
червиченко умеет устраивать пожары в тарасятнике)
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БАЗАРА НЕТ
1738941808
Андрей тоже прав как и Кокорин! Стыдоба этот недоклуб со своей отшибленной сектой Развел лошар Сашка как детей))
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VPERDIV SPARTAK
1738942358
Все ржут над спамом
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WILDLING_HRUNDEL
1738943372
Червиченко знает тушинский свинарник очень хорошо
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