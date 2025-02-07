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  • Экс-президент «Спартака» жестко ответил Кокорину, назвавшему РПЛ говном

Экс-президент «Спартака» жестко ответил Кокорину, назвавшему РПЛ говном

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на резонансное высказывание Александра Кокорина.

«Он рассказывает то, что думает, особо это не скрывая. Вопрос в том, что мысли иногда немного странные, а некоторые – дурковатые. Это проблема образования и медных труб.

Называя российским чемпионат говном, он сам в нем ковыряется, играя в чемпионате Кипра. Мне кажется, чемпионат Абхазии сильнее чемпионата Кипра, и он там трепыхается и пытается нам рассказывать, как у нас все плохо.

Если у нас все плохо, ты-то где? Осталось там только с коровами на поле выйти и бегать между лепех», – сказал Червиченко.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (8)
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Номэд
1738929123
А вот между бакланьих лепёх бом.жи бегают на баклан-арене, когда крыша открыта.
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FanatSerj
1738931732
Ну да получается сам Кокорин так и ничего не добился за свою футбольную карьеру, ему даже до Смолова как до Пекина, тот то хоть был лучшим нападающем в отличии от Саши кипрского )) где он и там не лучший.
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gennadiy
1738938031
Привет его родителям, ничего не скажешь,хорошего сына воспитали, умного...
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gennadiy
1738938104
хорошего и умного , конечно в ковычках
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VPERDIV SPARTAK
1738942550
Фигню не городи ! Сравнил Кипр с Абхазией!Кокорин там живет в свое удовольствие, денег Лукойл отсыпал целый КАМАЗ и че не балдеть
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