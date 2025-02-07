Экс-президент «Спартака» жестко ответил Кокорину, назвавшему РПЛ говном

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на резонансное высказывание Александра Кокорина.

Форвард «Ариса» заявил, что РПЛ была говном еще в 2019 году.

Кокорин поиграл в России за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

В 2021 году нападающий перешел в «Фиорентину».

«Он рассказывает то, что думает, особо это не скрывая. Вопрос в том, что мысли иногда немного странные, а некоторые – дурковатые. Это проблема образования и медных труб.

Называя российским чемпионат говном, он сам в нем ковыряется, играя в чемпионате Кипра. Мне кажется, чемпионат Абхазии сильнее чемпионата Кипра, и он там трепыхается и пытается нам рассказывать, как у нас все плохо.

Если у нас все плохо, ты-то где? Осталось там только с коровами на поле выйти и бегать между лепех», – сказал Червиченко.