Глушаков оценил длительность своей карьеры

Полузащитник Денис Глушаков сказал, что ему хочется продолжать карьеру как можно дольше.
– Могли ли в 2005 году подумать, что ваша карьера растянется на такой большой срок?
– Никто не знает, сколько тебе будет дано играть, но всегда хочется как можно дольше. Я почему‑то всегда говорил, что буду играть до 38 лет, видимо, накаркал. Надо было говорить, что до 40 лет (смеется).
– Такой возраст – край для большинства футболистов?
– Не все от тебя зависит. Сам я еще хочу играть, но есть разные «но» в футбольном мире и в футбольной карьере.
- Сейчас 38-летний хавбек тренируется вместе с «Енисеем» на сборе в Турции для поддержания формы.
- Глушаков находится в статусе свободного агента.
- Он провел в этом сезоне 8 матчей за «Химки», а также поучаствовал в 4 встречах за «СКА-Ростов» в Медиалиге.