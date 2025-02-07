Глушаков оценил длительность своей карьеры

Полузащитник Денис Глушаков сказал, что ему хочется продолжать карьеру как можно дольше.

– Могли ли в 2005 году подумать, что ваша карьера растянется на такой большой срок?

– Никто не знает, сколько тебе будет дано играть, но всегда хочется как можно дольше. Я почему‑то всегда говорил, что буду играть до 38 лет, видимо, накаркал. Надо было говорить, что до 40 лет (смеется).

– Такой возраст – край для большинства футболистов?

– Не все от тебя зависит. Сам я еще хочу играть, но есть разные «но» в футбольном мире и в футбольной карьере.