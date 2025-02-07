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Глушаков оценил длительность своей карьеры

Полузащитник Денис Глушаков сказал, что ему хочется продолжать карьеру как можно дольше.

– Могли ли в 2005 году подумать, что ваша карьера растянется на такой большой срок?

– Никто не знает, сколько тебе будет дано играть, но всегда хочется как можно дольше. Я почему‑то всегда говорил, что буду играть до 38 лет, видимо, накаркал. Надо было говорить, что до 40 лет (смеется).

– Такой возраст – край для большинства футболистов?

– Не все от тебя зависит. Сам я еще хочу играть, но есть разные «но» в футбольном мире и в футбольной карьере.

  • Сейчас 38-летний хавбек тренируется вместе с «Енисеем» на сборе в Турции для поддержания формы.
  • Глушаков находится в статусе свободного агента.
  • Он провел в этом сезоне 8 матчей за «Химки», а также поучаствовал в 4 встречах за «СКА-Ростов» в Медиалиге.

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Источник: «Матч ТВ»

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