Глушаков прокомментировал вариант с «Енисеем»

Полузащитник Денис Глушаков, который тренируется на сборах в Турции вместе с «Енисеем», рассказал, что не думал о подписании контракта с клубом.

– Как молодежь в «Енисее» смотрит на мастера?

– Нормально. Никто ноги в тренировке не убирает, мы же не в балете, чтобы проигрывать борьбу. Но и сзади никто не прыгает. Отношение ко мне такое же, как и к любому другому футболисту.

– Для вас тренировки в Турции – не вид отдыха, а полноценная работа?

– Да. Единственное, что ребята тренируются по два раза в день, а я один раз, плюс сам иногда выхожу на поле, посещаю зал. В общем, знаю, как мне поддерживать свою форму и организм.

– История с «Енисеем» не перерастет в подписание контракта?

– Мы об этом не разговаривали. И мыслей таких тоже не было.