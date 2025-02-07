Глушаков прокомментировал вариант с «Енисеем»

Полузащитник Денис Глушаков, который тренируется на сборах в Турции вместе с «Енисеем», рассказал, что не думал о подписании контракта с клубом.
– Как молодежь в «Енисее» смотрит на мастера?
– Нормально. Никто ноги в тренировке не убирает, мы же не в балете, чтобы проигрывать борьбу. Но и сзади никто не прыгает. Отношение ко мне такое же, как и к любому другому футболисту.
– Для вас тренировки в Турции – не вид отдыха, а полноценная работа?
– Да. Единственное, что ребята тренируются по два раза в день, а я один раз, плюс сам иногда выхожу на поле, посещаю зал. В общем, знаю, как мне поддерживать свою форму и организм.
– История с «Енисеем» не перерастет в подписание контракта?
– Мы об этом не разговаривали. И мыслей таких тоже не было.
- 38-летний Глушаков находится в статусе свободного агента.
- Он провел в этом сезоне 8 матчей за «Химки», а также поучаствовал в 4 встречах за «СКА-Ростов» в Медиалиге.