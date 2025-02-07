Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Тренер «Зенита»: «Энрике нужно добавлять по игре»

Вильям, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, оценил состояние новичка команды Луиса Энрике.

Луис Энрике провел некоторое время в команде. Он в той же форме, что остальные? Может быть, ему нужно немножко добавлять, а может, он на шаг впереди всех?

– Он находится в хорошей форме. Видно, что у парня хорошие физические данные. Хоть он и не провел первый сбор с нами, но уже находится примерно наравне со всеми футболистами. Но при этом ему нужно добавлять по игре. По тем объемам работы, что мы предлагаем на поле, он выглядит хорошо.

  • Энрике перешел в «Зенит» в январе.
  • Петербуржцы заплатили за 24-летнего форварда 33 миллиона евро.
  • В 15:00 мск «Зенит» начнет матч Зимнего кубка РПЛ против «Ростова».

Новости по теме
Новичка «Зенита» не пускали на поле из-за кольца на пальце 6
Невеста новичка «Зенита» Энрике выложила горячее фото в купальнике 25
Аршавин оценил уровень новичка «Зенита» Луиса Энрике 7
Источник: официальный сайт «Зенита»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:52
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FRZZ
1738909827
Бомбардир, под Луис Энрике у вас выходит тренер Луис Энрике, а не футболист. Как-то вам нужно разобраться в этом.
Ответить
rash1959
1738910835
Зарплату ему нужно добавить.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 