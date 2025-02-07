Тренер «Зенита»: «Энрике нужно добавлять по игре»

Вильям, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, оценил состояние новичка команды Луиса Энрике.

– Луис Энрике провел некоторое время в команде. Он в той же форме, что остальные? Может быть, ему нужно немножко добавлять, а может, он на шаг впереди всех?

– Он находится в хорошей форме. Видно, что у парня хорошие физические данные. Хоть он и не провел первый сбор с нами, но уже находится примерно наравне со всеми футболистами. Но при этом ему нужно добавлять по игре. По тем объемам работы, что мы предлагаем на поле, он выглядит хорошо.