«Зенит» планирует платить Жерсону 60 миллионов рублей в месяц

Появились подробности предложения «Зенита» по полузащитнику «Фламенго» Жерсону.
Россияне предложили бразильскому клубу за игрока 35 миллионов евро.
Самому Жерсону планируют платить 600 тысяч евро в месяц (более 60 миллионов рублей) по четырехлетнему контракту, сообщил в твиттере инсайдер Хулио Мигель Нету.
- 27-летний Жерсон провел в прошлом году 56 матчей за «Фламенго», забил 4 гола, отдал 8 передач. В 2025-м на его счету 2 встречи.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 20 миллионов евро.
- Контракт Жерсона с «Фламенго» рассчитан до конца 2027 года.