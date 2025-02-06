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  • «Зенит» планирует платить Жерсону 60 миллионов рублей в месяц

«Зенит» планирует платить Жерсону 60 миллионов рублей в месяц

Появились подробности предложения «Зенита» по полузащитнику «Фламенго» Жерсону.

Россияне предложили бразильскому клубу за игрока 35 миллионов евро.

Самому Жерсону планируют платить 600 тысяч евро в месяц (более 60 миллионов рублей) по четырехлетнему контракту, сообщил в твиттере инсайдер Хулио Мигель Нету.

  • 27-летний Жерсон провел в прошлом году 56 матчей за «Фламенго», забил 4 гола, отдал 8 передач. В 2025-м на его счету 2 встречи.
  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 20 миллионов евро.
  • Контракт Жерсона с «Фламенго» рассчитан до конца 2027 года.

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Источник: «Бомбардир»

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06.02.2025 21:02
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Комментарии (34)
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FROLL007
1738867710
А чё не миллиард? Ну хряки, как придумают утку, хоть стой, хоть падай.
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Спартачище
1738868324
Болотное посмешище Клуп гондоу
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Вжыхъ
1738870266
А говорят газром убыточный. Видать врут.
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BRO_football
1738871819
Обидно будет, если через год в свой отпуск он свалит в Бразилию и откажется возвращаться)
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Damir07
1738876041
Это 3 миллиарда за какого гастрорбайтара Это бюджет одного региона в российской федерации вы представляете что это за деньги Или скольким пацанов это поможет на передовой тёплые вещи еда за 3 миллиарда рублей сколько можно им купить Да возьмите любого пацана с улицы он больше сделает не за 3 миллиарда а за 300000р. Всё равно в Европе не играйте зачем столько денег выбрасывать Ни один нормальный человек не может понять этого Вы как будто лч выиграть собрались хотя вас там не скоро вернут
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Айболид
1738876570
Ага , агентство "Хрюк энд Хряк" сообсЧаеть ....
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vvv123
1738884290
За что переплачиваем?
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Борис34684
1738898751
И это ради того что бы победить в чемпионате Факел и Оренбург с Акроном и получить медальки, уму непостижимо. Какой же цинизм у власть имущих у.ро.до.в. Лучше бы газпрем этими деньгами помог Курской области, своим гражданам.
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Дубина
1738901820
Позор блохастым! Реально Аль - бзянить((((((
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subbotaspartak
1738907252
Пусть это брехня, а в Правительстве её видят?
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