«Зенит» планирует платить Жерсону 60 миллионов рублей в месяц

Появились подробности предложения «Зенита» по полузащитнику «Фламенго» Жерсону.

Россияне предложили бразильскому клубу за игрока 35 миллионов евро.

Самому Жерсону планируют платить 600 тысяч евро в месяц (более 60 миллионов рублей) по четырехлетнему контракту, сообщил в твиттере инсайдер Хулио Мигель Нету.