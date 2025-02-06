Моцарт рассказал, как едва не подрался с Дзюбой в душе

Экс-спартаковец Моцарт рассказал, какая атмосфера была при нем в команде.

– Калиниченко вспоминал поход в душ после одной из игр: «Рядом кабинки, мы моемся. Моцарт взял мне в кабинку, сука, нассал. И заходит Федотов, … [блин]: «Калина, … твою, … [блин], иди в туалет поссы». А я как ему объясню, что это эта падла, … [блин], толстая нассала? Я выскочил из душевой, а этот ржет стоит».

– У меня свои воспоминания о душевых и раздевалках. Там иногда гремели конфликты – но сгоряча, после игр. Было дело, чуть до драки не доходило с Быстровым, Дзюбой, Калиниченко.

Но остывали – и забывали про все ссоры, ничего серьезного.