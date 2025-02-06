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Моцарт рассказал, как едва не подрался с Дзюбой в душе

Экс-спартаковец Моцарт рассказал, какая атмосфера была при нем в команде.

– Калиниченко вспоминал поход в душ после одной из игр: «Рядом кабинки, мы моемся. Моцарт взял мне в кабинку, сука, нассал. И заходит Федотов, … [блин]: «Калина, … твою, … [блин], иди в туалет поссы». А я как ему объясню, что это эта падла, … [блин], толстая нассала? Я выскочил из душевой, а этот ржет стоит».

– У меня свои воспоминания о душевых и раздевалках. Там иногда гремели конфликты – но сгоряча, после игр. Было дело, чуть до драки не доходило с Быстровым, Дзюбой, Калиниченко.

Но остывали – и забывали про все ссоры, ничего серьезного.

  • Моцарт был в «Спартаке» в 2005-2009 годах.
  • Бразилец провел за москвичей в РПЛ 68 матчей, забил 7 голов.
  • Сейчас Моцарт тренирует клуб бразильской Серии В «Коритиба».

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Источник: Sport24

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06.02.2025 20:16
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Комментарии (6)
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fakeid
1738863900
опять выдрано из контекста. желтушники.
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Veron_HS
1738867374
как-то не соответствует заголовок содержимому. так можно докопипаститься до того что Федотов обоссал Дзюбу, пока Моцарт срал в душевой кабинке Калиниченко
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WILDLING_HRUNDEL
1738870951
Стыдно за ссыкливый Спартак
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VPERDIV SPARTAK
1738871877
Стукачи и ссыкуны) ссутся где попало как поросята )
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DMитрий
1738880392
Потому что не надо мыло в душе ронять.
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Айболид
1738925051
Енти бромантановые только в зенитовскую раздевалку камеры подбрасывть , а у самих в душевой такая "порнография" творится . Сплошные извращения и нетрадиционщина .))))))))))))
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