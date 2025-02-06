Стало известно, сколько «Зенит» готов платить Жерсону

«Зенит» нацелен на полузащитника «Фламенго» Жерсона.
Как сообщил в твиттере журналист Жулио Мигель Нету, «Зенит» готов сделать бразильца самым высокооплачиваемым футболистом команды.
Сейчас самый высокооплачиваемый в «Зените» Вендел (зарплата не менее 5 миллионов евро в год). Соответственно, Жерсону готовы платить не меньше этой суммы.
- 27-летний Жерсон провел в прошлом году 56 матчей за «Фламенго», забил 4 гола, отдал 8 передач. В 2025-м на его счету 2 встречи.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 20 миллионов евро.
- Контракт Жерсона с «Фламенго» рассчитан до конца 2027 года.