Стало известно, сколько «Зенит» готов платить Жерсону

«Зенит» нацелен на полузащитника «Фламенго» Жерсона.

Как сообщил в твиттере журналист Жулио Мигель Нету, «Зенит» готов сделать бразильца самым высокооплачиваемым футболистом команды.

Сейчас самый высокооплачиваемый в «Зените» Вендел (зарплата не менее 5 миллионов евро в год). Соответственно, Жерсону готовы платить не меньше этой суммы.