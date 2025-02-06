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Стало известно, сколько «Зенит» готов платить Жерсону

«Зенит» нацелен на полузащитника «Фламенго» Жерсона.

Как сообщил в твиттере журналист Жулио Мигель Нету, «Зенит» готов сделать бразильца самым высокооплачиваемым футболистом команды.

Сейчас самый высокооплачиваемый в «Зените» Вендел (зарплата не менее 5 миллионов евро в год). Соответственно, Жерсону готовы платить не меньше этой суммы.

  • 27-летний Жерсон провел в прошлом году 56 матчей за «Фламенго», забил 4 гола, отдал 8 передач. В 2025-м на его счету 2 встречи.
  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 20 миллионов евро.
  • Контракт Жерсона с «Фламенго» рассчитан до конца 2027 года.

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Источник: «Бомбардир»

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06.02.2025 18:50
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Комментарии (24)
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Antoshka2015
1738857367
Черныш ещё жопу морщит
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timon2401
1738857429
а чего не платить то))) Миллер же не свои тратит
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FCSpartakM
1738858102
(зарплата не менее 5 миллионов евро в год) Но продали Вендела выгодно))хахаахахх. Чувак заработал больше, чем стоил))
Ответить
Spartak_forv@
1738858258
Легче уже договориться и Зенит в Бразилию перевести,чет уже всю Бразилию хотят скупить…
Ответить
Номэд
1738859334
Бабки же народные. Не жалко...
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VPERDIV SPARTAK
1738859702
Готовы или не готовы) быстрее бы чемп начался хоть поменьше сплетен станет
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FROLL007
1738861595
Забодали эти утки. Хряки распускают, а мы хаваем?
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Спартачище
1738863216
Болотные фонады послушно пригтовились к очередному угольку кумиру А ведь когда то был гордый клуп без чернохопых игрунов А сейчас посмешище
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