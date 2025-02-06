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  • «Фламенго» отклонил первое предложение «Зенита» по игроку сборной Бразилии

«Фламенго» отклонил первое предложение «Зенита» по игроку сборной Бразилии

Руководство «Фламенго» отказалось продавать центрального полузащитника Жерсона «Зениту» за 28 миллионов евро.

Руководство бразильского клуба рассчитывает получить за футболиста минимум 35 миллионов и готовы отпустить игрока только после клубного ЧМ-2025.

  • 27-летний Жерсон провел в прошлом году 56 матчей за «Фламенго», забил 4 гола, отдал 8 передач. В 2025-м на его счету 2 встречи.
  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 20 миллионов евро.
  • Контракт Жерсона с «Фламенго» рассчитан до конца 2027 года.
  • На его счету 11 матчей и 1 гол за сборную Бразилии.

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Источник: страница Paparazzo Rubro-Negro в соцсети X

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06.02.2025 17:15
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Комментарии (6)
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Дубина
1738851790
Короче крутят блохастых! До 40 догонят и в парят очередного цыгана.
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Красногвардейчик
1738853885
Правильно....трясите этот мешок сильнее!!!!
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TIMOTHY
1738854318
Хватит врать
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Борис34684
1738856002
Опять обуют газиков.
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...короче
1738856624
...тьфу, делов-то, чуть увеличат мощность газокомпрессорных станций и трансфер в шляпе...
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