«Фламенго» отклонил первое предложение «Зенита» по игроку сборной Бразилии

Руководство «Фламенго» отказалось продавать центрального полузащитника Жерсона «Зениту» за 28 миллионов евро.
Руководство бразильского клуба рассчитывает получить за футболиста минимум 35 миллионов и готовы отпустить игрока только после клубного ЧМ-2025.
- 27-летний Жерсон провел в прошлом году 56 матчей за «Фламенго», забил 4 гола, отдал 8 передач. В 2025-м на его счету 2 встречи.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 20 миллионов евро.
- Контракт Жерсона с «Фламенго» рассчитан до конца 2027 года.
- На его счету 11 матчей и 1 гол за сборную Бразилии.