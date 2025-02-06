«Фламенго» отклонил первое предложение «Зенита» по игроку сборной Бразилии

Руководство «Фламенго» отказалось продавать центрального полузащитника Жерсона «Зениту» за 28 миллионов евро.

Руководство бразильского клуба рассчитывает получить за футболиста минимум 35 миллионов и готовы отпустить игрока только после клубного ЧМ-2025.