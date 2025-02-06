В «Оренбурге» объяснили ситуацию с легионером, не приехавшим на сборы

«Оренбург» сообщил, что вингер Хорди Томпсон должен присоединиться к команде в Турции.
«Клуб на связи с игроком, у Томпсона возникли проблемы личного характера, скоро он должен присоединиться к команде на сборе в Турции», – сказали в пресс-службе «Оренбурга».
- По данным Legalbet, 20-летнему футболисту заблокировали вылет из аэропорта в Чили. Беременная девушка игрока написала заявление, чтобы Хорди не смог улететь из страны. Юристы, нанятые Томпсоном, пытаются решить ситуацию.
- В текущем сезоне чилиец сыграл за «Оренбург» в 12 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Помимо Томпсона, этой зимой в российские клубы не вернулись или приехали с задержкой еще 5 игроков: бразилец Бителло («Динамо»), чилиец Виктор Мендес (ЦСКА, был в аренде у «Крыльев Советов»), уругваец Родриго Саравия («Ростов»), бразилец Камило («Ахмат»), ивуариец Яо Шарль («СКА-Хабаровск»).
- Бителло все же прилетел на сбор «Динамо» в Абу-Даби. Мендес был продан ЦСКА в «Коло-Коло».