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  • В «Оренбурге» объяснили ситуацию с легионером, не приехавшим на сборы

В «Оренбурге» объяснили ситуацию с легионером, не приехавшим на сборы

«Оренбург» сообщил, что вингер Хорди Томпсон должен присоединиться к команде в Турции.

«Клуб на связи с игроком, у Томпсона возникли проблемы личного характера, скоро он должен присоединиться к команде на сборе в Турции», – сказали в пресс-службе «Оренбурга».

  • По данным Legalbet, 20-летнему футболисту заблокировали вылет из аэропорта в Чили. Беременная девушка игрока написала заявление, чтобы Хорди не смог улететь из страны. Юристы, нанятые Томпсоном, пытаются решить ситуацию.
  • В текущем сезоне чилиец сыграл за «Оренбург» в 12 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
  • Помимо Томпсона, этой зимой в российские клубы не вернулись или приехали с задержкой еще 5 игроков: бразилец Бителло («Динамо»), чилиец Виктор Мендес (ЦСКА, был в аренде у «Крыльев Советов»), уругваец Родриго Саравия («Ростов»), бразилец Камило («Ахмат»), ивуариец Яо Шарль («СКА-Хабаровск»).
  • Бителло все же прилетел на сбор «Динамо» в Абу-Даби. Мендес был продан ЦСКА в «Коло-Коло».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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06.02.2025 14:19
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