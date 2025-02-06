В «Оренбурге» объяснили ситуацию с легионером, не приехавшим на сборы

«Оренбург» сообщил, что вингер Хорди Томпсон должен присоединиться к команде в Турции.

«Клуб на связи с игроком, у Томпсона возникли проблемы личного характера, скоро он должен присоединиться к команде на сборе в Турции», – сказали в пресс-службе «Оренбурга».