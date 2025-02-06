Аршавин назвал лучшего бразильца в истории «Зенита»

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин назвал Халка лучшим бразильцем в истории петербургского клуба.
«Ну, не любимый, а самый лучший – Халк. Который больше всего сделал, даже несмотря на то что Малком, возможно, более звездный, и его в Европе даже больше знают. Но Халк для «Зенита» сделал очень много. Следующий – Малком. Он поярче, чем Клаудиньо», – сказал Аршавин.
- Халк выступал за за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
- В составе петербургской команды бразилец выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- Его статистика: 148 матчей, 77 голов, 59 ассистов.