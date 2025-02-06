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Аршавин назвал лучшего бразильца в истории «Зенита»

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин назвал Халка лучшим бразильцем в истории петербургского клуба.

«Ну, не любимый, а самый лучший – Халк. Который больше всего сделал, даже несмотря на то что Малком, возможно, более звездный, и его в Европе даже больше знают. Но Халк для «Зенита» сделал очень много. Следующий – Малком. Он поярче, чем Клаудиньо», – сказал Аршавин.

  • Халк выступал за за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
  • В составе петербургской команды бразилец выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
  • Его статистика: 148 матчей, 77 голов, 59 ассистов.

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Источник: «Матч ТВ»

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06.02.2025 01:25
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Комментарии (33)
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fakeid
1738795714
ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ХРЮКАНАМ (гы-гы). если вы не видели этот видос - вы не поймёте, какой феномен играл в нашем чемпе. не пожалейте 3 минуты на это видео, гляньте. в списке пострадавших ливер, атлетико, боруссия, севилья и т.д. не обошлось и без хряков с конями и быками) обратите внимание, с каких расстояний он клал голы, и почти всегда в девятку. ваши вагнеры лавы и зулусы-уголовники и близко так не умели. Ziborock, Rain, FCSpartakM, Номэдка и остальной ваш табун - поглядите) www.youtube.com/watch?v=nXGHUHYuJNQ
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ss21
1738805172
100% Малком рядом не стоит. Клаудио хороший игрок, но в последнее время изнылся. А ведь это ещё Халк в нашем чемпе не играл на полную.
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FROLL007
1738812924
Знатно Халк рвал сетки ворот у соперников. Ребров провожал мяч взглядом в десятку, не шелохнувшись. Гыгыгы
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1738937165
Халк мощный был, помним
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